26 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales en toda la provincia

La medida rige para todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno.

Suspenden las clases presenciales en el Sur y Valle de Uco

Suspenden las clases presenciales en el Sur y Valle de Uco

La Dirección General de Escuelas informó que este viernes 26 de septiembre de 2025, serán suspendidas las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en todas las escuelas de la provincia.

Según el comunicado, la medida se debe los pronósticos meteorológicos que confirman intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

