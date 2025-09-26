Se suspenden las clases presenciales en toda la provincia

Suspenden las clases presenciales en el Sur y Valle de Uco









La Dirección General de Escuelas informó que este viernes 26 de septiembre de 2025, serán suspendidas las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en todas las escuelas de la provincia.

Según el comunicado, la medida se debe los pronósticos meteorológicos que confirman intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.