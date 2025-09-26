26 de septiembre de 2025
Un fuerte viento llegó al Gran Mendoza y se esperan tormentas para la noche

El polvo en suspensión sorprendió a los mendocinos y a los conductores, en una jornada marcada por tormentas anunciadas para la noche. La visibilidad es reducida.

Un fuerte viento llegó al Gran Mendoza y anticipa la llegada de la tormenta

Un fuerte viento llegó al Gran Mendoza y anticipa la llegada de la tormenta

 Por Luis Calizaya

Durante la tarde, un fuerte viento se hizo sentir en el Gran Mendoza, sorprendiendo a muchos por la gran cantidad de polvo en suspensión, que también redujo la visibilidad de los conductores. El fenómeno ocurre en medio de actividad tormentosa, con caída de granizo en San Carlos y lluvias en el sur de la provincia.

El viento sorprende al Gran Mendoza: cómo seguirá el tiempo

Pasadas las 17:30, ráfagas de viento del sur se hicieron sentir en varios departamentos de la provincia de Mendoza, levantando un gran manto de tierra que oscureció el cielo en minutos. Transeúntes buscaron refugio del polvo en suspensión, mientras los conductores debieron manejar con precaución por la baja visibilidad y la posible caída de ramas u objetos.

La provincia atraviesa un tiempo inestable, con lluvias y granizo en el sur, especialmente en Altamira, y precipitaciones moderadas en San Rafael, Tupungato, Tunuyán y San Martín, donde se registraron vientos de hasta en promedio 50 km/h.

Se espera que la actividad tormentosa aumente hacia la medianoche. Para el sábado 27 de septiembre, se pronostica disminución de la inestabilidad, descenso de la temperatura y vientos leves del noreste, con máxima de 22 °C y mínima de 9 °C, mejorando en la zona de la cordillera.

Reporte meteorológico del viento en Mendoza, 26 de septiembre

Uspallata:

  • Temperatura de 19 °C., cielo despejado, viento leve a moderado.
  • Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas: Temporal.

Luján de Cuyo:

  • Temperatura de 24 °C., cielo parcialmente nublado y viento del sur a 16 km/h.

Potrerillos:

  • Temperatura de 23 °C., cielo nublado y viento Zonda fuerte.

Tupungato:

  • Temperatura de 22 °C., cielo nublado con precipitaciones, viento del sureste con poca visibilidad debido al polvo en suspensión.

Tunuyán:

-Viento moderado a fuerte del suroeste, dos árboles caídos.

San Carlos:

  • Temperatura de 18 °C., vientos del oeste a 31 km/h y cielo nublado con precipitaciones.
  • Eugenio Bustos y la Consulta: Precipitaciones con granizo.

San Martín:

  • Temperatura de 26 °C., cielo nublado y viento fuerte del noreste.

Junín:

  • Temperatura 27°C., cielo parcialmente nublado y viento del sureste a 11 km/h.

Rivadavia:

  • Temperatura de 24°C., cielo parcialmente nublado y viento leve del norte.

La Paz:

  • Temperatura de 26 °C., cielo nublado y viento moderado del sur.

Santa Rosa:

  • Temperatura de 27 °C., cielo nublado, viento del norte a 19 km/h.

San Rafael:

  • Temperatura de 18.9 °C., cielo nublado con polvo en suspensión y viendo del sudeste a 36 km/h.
  • Tormenta sobre Ruta 144 en el tramo entre La Cuesta y El Desvío. Lluvia de moderado a fuerte. Se desplaza al Sureste, con dirección a Valle Grande.

Malargüe:

  • Temperatura de 14.4 °C., cielo nublado con polvo en suspensión, viento del oeste a 30 km/h con ráfagas de 60 km/h y visibilidad a 15 km.

Guaymallén:

  • Temperatura 27 °C., cielo despejado y viento del sur a 27 km/h.

Las Heras:

  • Temperatura de 24 °C., cielo parcialmente nublado y viento del sur a 24 km/h.

Godoy Cruz:

  • Temperatura de 26 °C., cielo despejado y viento del noreste a 10 km/h.
