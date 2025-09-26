Quedó conformado el jurado de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, llamó a Concurso para la presentación de propuestas de guion con síntesis argumental, escenografía, dirección artística general, dirección audiovisual, puesta en escena, desarrollo técnico y conformación del equipo artístico de la Fiesta de la Vendimia 2026, declarada “Patrimonio cultural de la provincia de Mendoza” por la Ley 6973.
En este marco, se anunció la conformación del jurado, integrado por representantes de los organismos e instituciones vinculados a la Fiesta, que será el responsable de evaluar las propuestas que se recibirán hasta el 1 de octubre en el Concurso Público. El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo de 2026, con repetición el domingo 8.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de las bases del Concurso Público, el jurado está compuesto por 18 miembros con derecho a voto, que representan las distintas disciplinas artísticas y técnicas involucradas en la realización del espectáculo.
Integrantes del jurado
Por la Subsecretaría de Cultura
Área de Historia y Antropología: Gustavo Enrique Capone.
Área Artística: Alicia Viviana Beinat.
Escritor referente: Pablo Oscar De Bartolo.
Área Técnica: Fernando José Gámez Gattari.
Por Argentores
Laura Angélica Rodríguez.
Audiovisual
Representante sector audiovisual: Patricio José Pina.
Representación departamental
Directores de Cultura: Carolina Vico.
Comisiones
Corenave y Covinave: Rocío Silene Fuster.
Ámbito académico
Facultad de Arte y Diseño UNCuyo: Federico Gastón Pérez.
Ex directores de Vendimia
Alejandro Alberto Conte.
Por Ente Mendoza Turismo
Emetur: Marcelo Eloy Montenegro.
Turismo y Territorio: Jorge Eduardo Corrales.
Por la Provincia
Infraestructura: Juan Gabriel Luna.
Higiene y Seguridad: Cyntia Gisel Morales Romero.
Actores
Asociaciones y/o Sindicatos de Actores (AAAyA): Pablo Darío Longo.
Por Danza
AMPD: Paula Carolina Rafaela Barbuzza.
ACMD: Enzo Fabián De Lucca.
Soñarte: Clara Alejandra Serber.
Uco Hue: Lucía Alejandra Guíñez.
Por Música
MIMM: Juan Ignacio Rojas Vergara.
AMC: Zaharay Graciela Ortega.
Exproductores de Vendimia
Facundo Omar Gallardo
Cabe aclarar que, en los rubros de Danza y Música, los jurados actúan de manera colegiada: cada rubro cuenta con varios representantes con voz, pero con derecho a un único voto.