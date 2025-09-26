Teatro: El hombre inesperado llega a Mendoza

El Teatro Selectro recibe este sábado 4 de octubre a las 21 hs a la obra “El hombre inesperado” , de Yasmina Reza. Con las interpretaciones de Germán Palacios e Inés Estévez, la puesta combina misterio, poesía y humor en una trama que promete cautivar al público de principio a fin.

Germán Palacios e Inés Estévez encarnan a dos desconocidos que coinciden en un vagón de tren, donde las soledades se cruzan en un diálogo inesperado, lleno de intriga y giros sorprendentes. La dirección está a cargo de los propios actores, lo que añade una impronta íntima y personal a la obra.

El montaje cuenta con un equipo creativo de primer nivel: vestuario de Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación de Ricardo Sica y música original de Francisco Sicilia . Cada detalle se conjuga para crear una atmósfera que envuelve al espectador en un viaje entre el azar y el destino, donde la pregunta central es inevitable: ¿todo está escrito o todo depende de la casualidad?

Yasmina Reza, autora reconocida internacionalmente, plantea en esta obra un encuentro íntimo y filosófico que invita a la reflexión. El espectador no es sólo un observador, sino parte del viaje , acompañando a los personajes en cada palabra, cada silencio y cada giro inesperado.

La pieza propone un delicado equilibrio entre poesía, humor e inteligencia, que convierte la experiencia teatral en algo más que entretenimiento: es una exploración del alma humana, de sus dudas y de sus búsquedas. La conexión entre los actores potencia esta sensación, logrando que cada gesto y cada pausa sean parte de una coreografía emocional.

Cómo ser parte de esta cita teatral en Mendoza

Las entradas ya están disponibles a través de entradaweb.com.ar, con valores que van desde los $35.000 hasta los $40.000, dependiendo de la ubicación elegida en la platea. El Teatro Selectro, con su histórica sala en pleno centro mendocino, ofrece un marco ideal para disfrutar de este tipo de propuestas de calidad internacional.

Para quienes buscan un plan cultural distinto, “El hombre inesperado” es la oportunidad perfecta: una función única que combina el talento de dos figuras destacadas del teatro argentino con la magia de un texto que interpela a cada asistente.