2 de junio de 2026
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Guerra de las Malvinas

Las heridas que dejó la Guerra de Malvinas cobran vida en "Todos tenemos un infierno"

A través de una historia marcada por la memoria y la reconciliación, dos veteranos de guerra emprenden un profundo recorrido entre la vida, la muerte y las heridas del pasado.

Las heridas que dejó la Guerra de Malvinas cobran vida en Todos tenemos un infierno

Las heridas que dejó la Guerra de Malvinas cobran vida en "Todos tenemos un infierno"

 Por Luis Calizaya

A veces, la muerte ofrece una oportunidad única para observar la propia historia desde otra perspectiva. Esa es la premisa de "Todos tenemos un infierno", una obra teatral que llegará el próximo 13 de junio con una propuesta emotiva y reflexiva inspirada en la Guerra de Malvinas.

Con elenco y producción de primer nivel, la puesta explora el más allá a través de la mirada de dos soldados caídos durante el conflicto de 1982. En ese espacio suspendido entre la vida y la muerte, ambos se enfrentan a recuerdos, secretos y verdades que la guerra nunca logró sepultar.

"Todos tenemos un infierno": una historia sobre la guerra, la memoria y las verdades que nunca mueren

Aunque nadie sabe con certeza qué existe después de la muerte, el teatro suele ofrecer respuestas posibles a través de la imaginación. Esa es la apuesta de "Todos tenemos un infierno", una conmovedora obra dirigida por Laura Preziosa que transporta al espectador a un territorio donde el final de la vida se convierte en el inicio de una conversación pendiente.

La historia se centra en el encuentro de dos excombatientes argentinos, interpretados por Exequiel Correa y Nicolás Quintero, que vuelven a cruzar sus caminos en el más allá. Entre silencios, heridas abiertas y recuerdos imborrables, ambos comienzan a revelar aquellas verdades que permanecieron ocultas incluso en los momentos más intensos de la guerra.

Más que una obra sobre el conflicto bélico de 1982, la propuesta invita a reflexionar sobre la condición humana y los sentimientos que atraviesan toda existencia como el amor, el resentimiento, la pérdida y la necesidad de reconciliarse con el pasado.

Lo que tenés que saber: cuándo y cómo asistir

"Todos tenemos un infierno" se presentará el próximo sábado 13 de junio, a las 21, en el Teatro El Taller, ubicado en Granaderos 1964, Ciudad. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Entradaweb.

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