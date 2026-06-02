Las heridas que dejó la Guerra de Malvinas cobran vida en "Todos tenemos un infierno"

A veces, la muerte ofrece una oportunidad única para observar la propia historia desde otra perspectiva . Esa es la premisa de " Todos tenemos un infierno ", una obra teatral que llegará el próximo 13 de junio con una propuesta emotiva y reflexiva inspirada en la Guerra de Malvinas .

Con elenco y producción de primer nivel, la puesta explora el más allá a través de la mirada de dos soldados caídos durante el conflicto de 1982 . En ese espacio suspendido entre la vida y la muerte , ambos se enfrentan a recuerdos, secretos y verdades que la guerra nunca logró sepultar .

Aunque nadie sabe con certeza qué existe después de la muerte, el teatro suele ofrecer respuestas posibles a través de la imaginación. Esa es la apuesta de " Todos tenemos un infierno ", una conmovedora obra dirigida por Laura Preziosa que transporta al espectador a un territorio donde el final de la vida se convierte en el inicio de una conversación pendiente.

La historia se centra en el encuentro de dos excombatientes argentinos, interpretados por Exequiel Correa y Nicolás Quintero, que vuelven a cruzar sus caminos en el más allá. Entre silencios, heridas abiertas y recuerdos imborrables, ambos comienzan a revelar aquellas verdades que permanecieron ocultas incluso en los momentos más intensos de la guerra.

Más que una obra sobre el conflicto bélico de 1982, la propuesta invita a reflexionar sobre la condición humana y los sentimientos que atraviesan toda existencia como el amor, el resentimiento, la pérdida y la necesidad de reconciliarse con el pasado.

Lo que tenés que saber: cuándo y cómo asistir

"Todos tenemos un infierno" se presentará el próximo sábado 13 de junio, a las 21, en el Teatro El Taller, ubicado en Granaderos 1964, Ciudad. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Entradaweb.