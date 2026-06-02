2 de junio de 2026
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"Corto Circuito": la comedia que promete hacer reír llega a Mendoza

Con una desopilante historia que combina inteligencia artificial y humor, Pedro Alfonso, Yayo Guridi y un destacado elenco protagonizan una de las comedias más esperadas del año.

Corto Circuito: la comedia que promete hacer reír llega a Mendoza
"Corto Circuito": la comedia que promete hacer reír llega a Mendoza
Por Luis Calizaya

En una propuesta ideal para salir de la rutina y disfrutar de una noche de humor, Mendoza recibirá en los próximos días a "Corto Circuito". La obra, dirigida por Diego Ramos y protagonizada por Pedro Alfonso, desembarca desde Villa Carlos Paz con una divertida historia que combina comedia, tecnología y una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Corto Circuito - Obra - 2026
La comedia tendrá lugar el próximo viernes y sábado.

La comedia tendrá lugar el próximo viernes y sábado.

La puesta tendrá dos funciones los días viernes 12 y sábado 13 de junio, ambas a las 21.30, en el Teatro Mendoza. El espectáculo reunirá sobre el escenario a un reconocido elenco que promete conquistar al público con situaciones tan disparatadas como actuales.

"Corto Circuito" llega a Mendoza: todo lo que tenés que saber

Estrenada en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz, la obra propone una combinación explosiva de humor, tecnología, inteligencia artificial y vínculos humanos. Con Pedro Alfonso a la cabeza, el elenco se completa con Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich.

La trama gira en torno a la irrupción de un robot con inteligencia artificial en la vida cotidiana de un grupo de personas, desencadenando una serie de malentendidos y momentos desopilantes que invitan tanto a la risa como a la reflexión.

Más allá de su propuesta humorística, "Corto Circuito" se posiciona como uno de los estrenos teatrales más destacados de la temporada en Mendoza, gracias a una temática actual que aborda con ingenio los desafíos que plantea la tecnología en las relaciones humanas.

Corto Circuito - Obra - 2026 (1)
Diego Ramos dirige una de las obras más importantes del año.

Diego Ramos dirige una de las obras más importantes del año.

Cómo asistir: entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma oficial de EntradaWeb. Los valores varían según la ubicación seleccionada.

  • Platea Baja: $45.000
  • Palcos Bajos: $47.000
  • Platea Alta: $40.000
  • Palcos Altos: $43.000
  • Pullman: $38.000
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