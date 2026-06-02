"Corto Circuito": la comedia que promete hacer reír llega a Mendoza

En una propuesta ideal para salir de la rutina y disfrutar de una noche de humor , Mendoza recibirá en los próximos días a " Corto Circuito ". La obra, dirigida por Diego Ramos y protagonizada por Pedro Alfonso , desembarca desde Villa Carlos Paz con una divertida historia que combina comedia , tecnología y una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

La puesta tendrá dos funciones los días viernes 12 y sábado 13 de junio , ambas a las 21.30 , en el Teatro Mendoza . El espectáculo reunirá sobre el escenario a un reconocido elenco que promete conquistar al público con situaciones tan disparatadas como actuales.

Estrenada en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz , la obra propone una combinación explosiva de humor, tecnología, inteligencia artificial y vínculos humanos . Con Pedro Alfonso a la cabeza, el elenco se completa con Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich .

La trama gira en torno a la irrupción de un robot con inteligencia artificial en la vida cotidiana de un grupo de personas, desencadenando una serie de malentendidos y momentos desopilantes que invitan tanto a la risa como a la reflexión.

Más allá de su propuesta humorística, "Corto Circuito" se posiciona como uno de los estrenos teatrales más destacados de la temporada en Mendoza, gracias a una temática actual que aborda con ingenio los desafíos que plantea la tecnología en las relaciones humanas.

Corto Circuito - Obra - 2026 (1) Diego Ramos dirige una de las obras más importantes del año. Foto: Gentileza

Cómo asistir: entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma oficial de EntradaWeb. Los valores varían según la ubicación seleccionada.