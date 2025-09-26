El flamenco tendrá una noche inolvidable en Mendoza con la llegada deMaría Juncal, una de las máximas exponentes de este arte a nivel mundial. Su espectáculo “Puro Flamenco” se presentará el viernes 10 de octubre a las 21 hs en el Cine Teatro Plaza, donde el público podrá vibrar con la fuerza, la elegancia y la pasión de su danza.
María Juncal, la fuerza del flamenco
Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, María Juncal pertenece a una familia que ha escrito páginas fundamentales en la historia del flamenco. Su formación comenzó con su tía abuela Trini Borrull y continuó en el prestigioso Centro de Arte Flamenco Amor de Dios en Madrid. Allí fue discípula de maestros de la talla de Ciro, Merche Esmeralda, Manolete y La Tati, entre otros.
Con una carrera internacional que la llevó a escenarios de Europa, América y Asia, Juncal ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Danza en Córdoba Antonio Gades, el Primer Premio de Danza Flamenca del Cante de las Minas “Trofeo Desplante”, el Premio Excelencias del Arte y el Best of the Best por su espectáculo “El Encierro de Anne Frank”.
image
María Juncal trae la fuerza del flamenco a Mendoza
Una noche única en el Cine Teatro Plaza
El viernes 10 de octubre, a las 21 hs, el Teatro Cine Plaza será testigo de un espectáculo que promete estremecer con la intensidad del flamenco. “Puro Flamenco” es una propuesta donde la tradición y la modernidad se entrelazan, creando un lenguaje escénico que conecta con la emoción más profunda del público.
Además, la visita de María Juncal a Mendoza incluye una propuesta académica: dictará dos cursos especiales para bailarines y aficionados a la danza, una oportunidad única de aprender directamente de una referente indiscutida del flamenco. Esta doble faceta de artista y maestra refuerza su compromiso con la difusión cultural de este arte.
Entradas y detalles para no perderse el espectáculo
Las entradas ya están disponibles en entradaweb.com.ar, con precios que van desde los $30.000 en platea alta hasta los $35.000 en platea baja. La sala del Teatro Cine Plaza, ubicada en pleno corazón de Godoy Cruz, ofrece el marco ideal para una experiencia cercana y vibrante.
Asistir a “Puro Flamenco” no es solo ver un espectáculo, es vivir un ritual de pasión y fuerza que traspasa fronteras. Para los mendocinos, será una oportunidad irrepetible de encontrarse cara a cara con una de las figuras más destacadas del flamenco actual.