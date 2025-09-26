María Juncal trae la fuerza del flamenco a Mendoza

El flamenco tendrá una noche inolvidable en Mendoza con la llegada de María Juncal , una de las máximas exponentes de este arte a nivel mundial. Su espectáculo “Puro Flamenco” se presentará el viernes 10 de octubre a las 21 hs en el Cine Teatro Plaza , donde el público podrá vibrar con la fuerza, la elegancia y la pasión de su danza.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, María Juncal pertenece a una familia que ha escrito páginas fundamentales en la historia del flamenco. Su formación comenzó con su tía abuela Trini Borrull y continuó en el prestigioso Centro de Arte Flamenco Amor de Dios en Madrid. Allí fue discípula de maestros de la talla de Ciro, Merche Esmeralda, Manolete y La Tati, entre otros.

Con una carrera internacional que la llevó a escenarios de Europa, América y Asia, Juncal ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Danza en Córdoba Antonio Gades , el Primer Premio de Danza Flamenca del Cante de las Minas “Trofeo Desplante” , el Premio Excelencias del Arte y el Best of the Best por su espectáculo “El Encierro de Anne Frank”.

El viernes 10 de octubre, a las 21 hs, el Teatro Cine Plaza será testigo de un espectáculo que promete estremecer con la intensidad del flamenco. “Puro Flamenco” es una propuesta donde la tradición y la modernidad se entrelazan , creando un lenguaje escénico que conecta con la emoción más profunda del público.

Además, la visita de María Juncal a Mendoza incluye una propuesta académica: dictará dos cursos especiales para bailarines y aficionados a la danza, una oportunidad única de aprender directamente de una referente indiscutida del flamenco. Esta doble faceta de artista y maestra refuerza su compromiso con la difusión cultural de este arte.

Entradas y detalles para no perderse el espectáculo

Las entradas ya están disponibles en entradaweb.com.ar, con precios que van desde los $30.000 en platea alta hasta los $35.000 en platea baja. La sala del Teatro Cine Plaza, ubicada en pleno corazón de Godoy Cruz, ofrece el marco ideal para una experiencia cercana y vibrante.

Asistir a “Puro Flamenco” no es solo ver un espectáculo, es vivir un ritual de pasión y fuerza que traspasa fronteras. Para los mendocinos, será una oportunidad irrepetible de encontrarse cara a cara con una de las figuras más destacadas del flamenco actual.