Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

En declaraciones a la prensa durante la recorrida del mandatario por la estación del programa El Tren del Capital Humano, junto a la ministra de Capital Humano nacional, Sandra Pettovello, comentó que está asegurada la llegada de la funcionaria, que recientemente canceló su viaje a territorio mendocino para inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.

Al respecto, Cornejo comentó: "Está confirmado. Va a venir a varias actividades. Una es una presentación de los móviles de las comisarías móviles, que están equipados con todo lo que debería tener una comisaría, porque queremos cambiar el concepto de la comisaría fija por una que esté todo el tiempo en movimiento". La otra actividad en la que participará Bullrich, dijo el Gobernador, es la inauguración de una sede de la Policía Federal en Guaymallén.

"Se amplía la cantidad de policías federales que estamos reclamando hace muchísimos años en Mendoza, porque estamos cumpliendo con nuestra Policía las funciones de ayuda a la Justicia Federal con Policía Provincial. Estamos pidiendo más policías y se va a establecer en Mendoza la Regional Cuyo de la Policía Federal en ese lugar de Guaymallén, que está ya acondicionado para eso, colaboró mucho el municipio de Guaymallén para la instalación en el lugar", afirmó el mandatario.

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza la semana pasada Patricia Bullrich suspendió la visita que tenía prevista en Mendoza para el viernes pasado, donde iba a inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri. La decisión de Bullrich se debió a una invitación del presidente Javier Milei para participar de un acto en Córdoba, previsto para el mismo día. Es que la ministra de Seguridad es una de las figuras que está tomando el protagonismo de la campaña electoral de la Libertad Avanza.