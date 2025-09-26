26 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
A qué viene

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, visitará la provincia de Mendoza.

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza.

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó este viernes que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, visitará la provincia de Mendoza. Además, dio detalles de las actividades que realizará.

En declaraciones a la prensa durante la recorrida del mandatario por la estación del programa El Tren del Capital Humano, junto a la ministra de Capital Humano nacional, Sandra Pettovello, comentó que está asegurada la llegada de la funcionaria, que recientemente canceló su viaje a territorio mendocino para inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.

Lee además
Alfredo Cornejo, sobre la baja de la pobreza: No tenemos que quedarnos con las estadísticas
En La Paz

Cornejo sobre la baja de la pobreza: "No tenemos que quedarnos con las estadísticas"
Paso Pehuenche: Alfredo Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, seguridad y eficiencia video
Sur mendocino

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

Al respecto, Cornejo comentó: "Está confirmado. Va a venir a varias actividades. Una es una presentación de los móviles de las comisarías móviles, que están equipados con todo lo que debería tener una comisaría, porque queremos cambiar el concepto de la comisaría fija por una que esté todo el tiempo en movimiento". La otra actividad en la que participará Bullrich, dijo el Gobernador, es la inauguración de una sede de la Policía Federal en Guaymallén.

"Se amplía la cantidad de policías federales que estamos reclamando hace muchísimos años en Mendoza, porque estamos cumpliendo con nuestra Policía las funciones de ayuda a la Justicia Federal con Policía Provincial. Estamos pidiendo más policías y se va a establecer en Mendoza la Regional Cuyo de la Policía Federal en ese lugar de Guaymallén, que está ya acondicionado para eso, colaboró mucho el municipio de Guaymallén para la instalación en el lugar", afirmó el mandatario.

Patricia Bullrich canceló su visita a Mendoza la semana pasada

Patricia Bullrich suspendió la visita que tenía prevista en Mendoza para el viernes pasado, donde iba a inaugurar dos sedes de las fuerzas federales junto al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.

La decisión de Bullrich se debió a una invitación del presidente Javier Milei para participar de un acto en Córdoba, previsto para el mismo día. Es que la ministra de Seguridad es una de las figuras que está tomando el protagonismo de la campaña electoral de la Libertad Avanza.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

Alfredo Cornejo anunció obras en San Rafael para mejorar el riego en sectores productivos

La nueva medida del Gobierno de Mendoza para incentivar la obra privada y crear empleo

La Provincia y General Alvear firmaron un convenio para la creación de un centro infanto-juvenil de salud mental

Reunión clave por la lucha antigranizo en el Sur: "Resta definir el financiamiento"

Cornejo entregó más de 60 viviendas en el sur mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto que impulsa Martín Guillermo Aveiro en el Congreso junto a otros diputados.
Qué dice el proyecto

Martín Aveiro y otros diputados van contra los aumentos imprevistos en el precio del combustible

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre en Mendoza.
el clima

Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

Cuál es la situación del Paso Internacional Los Libertadores este viernes 26 de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo, sobre la baja de la pobreza: No tenemos que quedarnos con las estadísticas
En La Paz

Cornejo sobre la baja de la pobreza: "No tenemos que quedarnos con las estadísticas"

Por Florencia Martinez del Rio
El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza
MERCADO CAMBIARIO

El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

Por Sitio Andino Economía
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza.
A qué viene

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio