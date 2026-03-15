La reforma electoral que impulsa Milei y genera tensiones en el oficialismo mendocino

Aunque las elecciones 2027 están aún a más de un año de distancia, el tablero político en Mendoza empezó a moverse desde hace bastante tiempo atrás . Ese clima preelectoral dominó durante los actos vendimiales del pasado fin de se semana , donde cada movimiento o declaración se midió como un gesto a favor o en contra de los potenciales candidatos en aquellos comicios.

Mientras la oposición diagrama una estrategia para la muy difícil tarea de destronar a Cambia Mendoza del poder, en el oficialismo la discusión se centra en los nombres que competirán por la sucesión de Alfredo Cornejo . Si se sostiene la alianza entre la UCR, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO , son altísimas las posibilidades que el próximo gobernador (o gobernadora) salga de ese espacio .

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El dilema hoy no pasa solo por quién ocupará ese lugar tan codiciado , sino también —y sobre todo— en cómo se resolverá esa disputa . Y un movimiento de Casa Rosada amenaza con complejizar aún más el escenario: la reforma electoral anunciada por el presidente Javier Milei en la asamblea legislativa , que incluiría la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

La supresión de las PASO inquieta al oficialismo mendocino . El tema no es nuevo. El año pasado el Congreso (y la Legislatura hizo lo propio ) avanzó con una suspensión temporal , debido a que LLA no contaba con los números para eliminarlas definitivamente, por lo que aceptó una medida intermedia. Pero el escenario político en el Parlamento cambió tras los últimos comicios legislativos, y los violetas —fortalecida su representación— ahora irán por una reforma electoral más profunda.

Desde el mileísmo argumentan que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado. El propio presidente las ha calificado como “la encuesta más cara del mundo” y su posición es que las internas partidarias deben resolverse puertas adentro de los espacios políticos.

Ese diagnóstico no es compartido por buena parte del radicalismo local —aliado de Casa Rosada— que ve a las PASO como el mejor método para dirimir la competencia interna y evitar fracturas. Más, teniendo en cuenta las aspiraciones de varios dirigentes de ser candidatos a gobernador en 2027. De hecho, Cornejo las ha defendido en varias oportunidades, aun cuando aceptó suspenderlas temporalmente el año pasado.

Tal postura quedó asentada en los actos políticos vendimiales. El intendente de la Ciudad de Mendoza (justamente uno de los anotados en la carrera a la gobernación), Ulpiano Suarez, advirtió a Sitio Andino que eliminar las primarias puede terminar siendo “un tiro en el pie” si lo que se busca es mejorar la calidad de la oferta electoral. “Yo quiero que a los candidatos y al próximo gobernador de Mendoza lo elijan los mendocinos”, sostuvo.

Ulpiano Suarez, Desayuno de Coviar, Vendimia 2026 07-03-26 Ulpiano Suarez defiende las PASO como método de selección de candidatos para las elecciones 2027. Foto: Cristian Lozano

En la misma línea se expresó la diputada nacional Pamela Verasay, quien será una de las que deba analizar y —oportunamente— votar el proyecto mileísta cuando sea llevado al recinto. Planteó que detrás del argumento del ahorro fiscal se esconde una limitación a la participación ciudadana. “Por ahí el ahorro de la primaria termina empoderando a los partidos y yendo en contra de la libertad de las personas para elegir”, puntualizó.

Sin embargo, más allá de lo que resuelva el Congreso, la continuidad o no de las PASO en Mendoza no depende automáticamente de esa decisión. Para que dejen de aplicarse en la provincia, sería necesaria una modificación de la ley electoral local. Pero si el Congreso finalmente aprueba una reforma que avance con su eliminación, Cornejo quedará en una posición incómoda. En caso de sostenerlas, debería explicar por qué considera conveniente mantener en la provincia un sistema que su principal aliado político busca eliminar a nivel nacional.

En ese contexto, podría recibir una presión extra. Muy probablemente los legisladores libertarios —o incluso aquellos alineados con Luis Petri— que asuman en mayo en la Legislatura impulsen un proyecto de ley “espejo” para eliminar también las primarias en Mendoza, en sintonía con lo que promueve el Ejecutivo nacional.

El presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, ratificó a este medio que su espacio considera necesario avanzar con la eliminación de ese sistema electoral. Explicó que la idea es evitar que los ciudadanos deban votar varias veces en una misma elección. “Hay que simplificarle la vida a la gente”, sostuvo.

correa llano coviar 2026 Facundo Correa Llano defiende la decisión de Milei de eliminar definitivamente las PASO. Foto: Cristian Lozano

Una solución intermedia que analiza el radicalismo por estas horas es suprimir la obligatoriedad de las Primarias, aunque la alternativa no termina de convencer a toda la tropa. Dependerá de cómo se resuelva la situación en el Congreso y de la presión popular —si es que la hubiere— que surja tras ello.

Por qué el radicalismo mendocino defiende las PASO

Argumentos institucionales de lado, el debate sobre las PASO se vuelve particularmente sensible para el oficialismo pensando en 2027, por la cantidad de dirigentes que han dejado trascender sus aspiraciones de competir por la gobernación. Si bien todavía no está descartado un escenario de unidad, el radicalismo prefiere reservarse la potestad de dirimir las diferencias a través del voto popular.

La astilla en el zapato es Luis Petri. El hoy dirigente libertario —que durante años militó dentro del radicalismo— ya ha dejado clara su intención de volver a competir por el sillón de San Martín. En 2023 lo intentó dentro de Cambia Mendoza y cayó en la interna ante el propio Cornejo, pero con un sorpresivo resultado que lo dejó bien parado a futuro.

El exministro de Defensa no es el candidato natural del cornejismo, ni mucho menos. De hecho, dentro del radicalismo mendocino existe una decisión bastante extendida de bloquear su llegada a la gobernación a como dé lugar. Solo una situación inevitable —por ejemplo, que las encuestas del próximo año lo ubiquen muy por encima del resto de los aspirantes— podría llevar a que el oficialismo termine negociando con él algún esquema de convivencia política. En ese caso, la negociación pasaría por asegurar espacios clave dentro de una eventual gestión petrista, como la vicegobernación y otros lugares relevantes, que permitan mantener cierto margen de control político.

Luis Petri, Cristina Pérez, Desayuno Coviar 2026, Vendimia, Mendoza 07-03-26 Luis Petri, uno de los anotados en la carrera por la gobernación de Mendoza en 2027. Foto: Cristian Lozano

Otra variable que circula por lo bajo es la posibilidad de que Cornejo sea convocado para integrar una fórmula presidencial junto a Milei en 2027, y que ese movimiento funcione como moneda de cambio para que el mileísmo imponga un nombre para la sucesión en Mendoza. Difícil imaginar que el mandatario provincial entregue tan fácilmente el mando en el territorio por un puesto que —con el antecedente Victoria Villarruel— no garantiza ningún poder de decisión.

No obstante, el actual gobernardor se ha encargado de construir, tras tres gestiones radicales consecutivas, un esquema de poder que condicionará el margen de maniobra de su sucesor, sea quien sea. A la fuerte presencia en la Legislatura, se suman los nombres propios que ha colocado en organismos sensibles del Estado, como el Tribunal de Cuentas, Asesoría de Gobierno, la Suprema Corte y la Procuración.

Asimismo, un rumor surgido esta semana alentó a los radicales que aspiran a suceder a Cornejo. El diario La Nación citó a un integrante del equipo de uno de los gobernadores patagónicos que participó del viaje a Nueva York junto a Milei, quien dejó trascender que el mileísmo planea presentar candidatos en 2027 en todas las provincias “salvo en Mendoza”.

La frase puede interpretarse de distintas maneras. Por un lado, como un gesto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que Cornejo tenga libertad de elegir al candidato o candidata que considere más conveniente. Pero también como una señal de que dentro del propio universo libertario no terminan de considerar a Petri como un dirigente “pura sangre” del espacio. Por lo tanto, una candidatura suya sería más radical que libertaria.

Karina Milei Alfredo Cornejo Argentina Week Un rumor asegura que Karina Milei le allanaría el camino a Cornejo en cuanto a candidaturas para 2027.

Lo cierto es que nadie del entorno del sanmartiniano cree que se baje de la carrera por la gobernación, aun si llegase una orden de Casa Rosada para allanarle el camino a Cornejo. Ni siquiera un ofrecimiento a ocupar la vicepresidencia cambiaría de idea a Petri y su obsesión por alcanzar el máximo cargo institucional de Mendoza.

Los otros candidatos

Lo dicho: ese rumor alimenta las aspiraciones de otros dirigentes radicales. Entre ellos, aquel que también ya ha hecho pública su decisión de competir en 2027: Ulpiano Suarez. Si bien mantiene una buena relación con Cornejo, el capitalino no pertenece estrictamente a su núcleo político más cercano y ha mostrado una mirada más crítica sobre algunos aspectos de la gestión nacional.

El jefe comunal suele repetir que el orden macroeconómico es necesario pero insuficiente si no va acompañado de políticas que atiendan las consecuencias sociales del ajuste. “Creemos en el orden económico, pero con la gente adentro”, postuló días atrás.

Embed #Coviar2026 | Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) sobre la eliminación de las PASO: “Hay que muy cuidadosos con el reglamento” pic.twitter.com/7TwHYKzi0i — Sitio Andino (@sitioandinomza) March 7, 2026

El intendente sabe que es uno de los radicales que mejor mide en distintos sondeos y ese será su principal argumento a la hora de discutir la candidatura dentro del oficialismo. Mientras tanto, desliza otra carta en la mesa de negociación: la posibilidad de construir acuerdos políticos más amplios con dirigentes de otros espacios. Se ha encargado de exhibir la buena relación que mantiene con sus pares Matías Stevanato (Maipú) y Esteban Allasino (Luján de Cuyo), entre otros; y sus vínculos con el cobismo. Por ahora, más que un proyecto concreto, aparece como una forma de mostrar el poder político que podría articular por fuera del armado tradicional.

Del otro lado aparecen algunos ministros del gabinete provincial que también comienzan a levantar su perfil público. Son los “soldados” de Cornejo. Entre ellos figura el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, a quien el gobernador “le debe” una candidatura, ya que en 2023 lo dejó afuera cuando se especulaba que podía integrar alguna fórmula presidencial, lo que habría habilitado al entonces intendente de Godoy Cruz a ocupar ese lugar dentro de Cambia Mendoza.

En ese mismo lote aparecen también el ministro de Gobierno, Natalio Mema (medido hace unos meses atrás y bien ponderado por Cornejo); el titular de Salud, Rodolfo Montero (valorado por la "transformación" que ha encabezado en el área); y la ministra de Energía, Jimena Latorre, a quien dentro del oficialismo la definen como la “Cornejo modelo mujer” por su carácter fuerte y perfil de gestión.

Alfredo Cornejo, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema García Zalazar y Mema (atrás), dos de los ministros que Cornejo mide como potenciales candidatos en 2027.

No obstante, todo ello terminará de definirse cuando se conozcan los números de alguna encuesta que mande a pedir el oficialismo, que revele qué resultado tendría cualquiera de esos posibles candidatos en una contienda con Petri. Cornejo sabe que, si Ulpiano Suarez aparece muy por encima del resto en esos sondeos, no tendrá demasiadas opciones más que aceptar su candidatura. Similar a lo ocurrido en 2019, cuando dejó la gobernación y debió avalar la postulación de Rodolfo Suarez, pese a que su preferencia era el entonces ministro de Hacienda y actual senador Martín Kerchner.

La forma ideal de resolver este berenjenal para el cornejismo serían las PASO. Si el Congreso avanza en su eliminación, tendrá que pensar un discurso convincente de por qué en Mendoza es conveniente mantenerlas y no quedar mal parado ante la opinión pública.