Crisis u oportunidad: la "grieta" en la política por la situación de la vitivinicultura

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) volvió a reunir a la dirigencia política, empresarios y representantes del sector productivo en Mendoza. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, las miradas sobre el presente y futuro de la vitivinicultura estuvieron lejos de ser unánimes. La "grieta" también mete la cola en la industria madre de la Provincia.
Mientras referentes de la oposición describieron un escenario crítico para el sector, marcado por la caída del consumo y las dificultades para colocar la producción, dirigentes oficialistas pusieron el acento en la competitividad del vino argentino y en las oportunidades que podría abrir la inserción en nuevos mercados.
“Hay caída del consumo interno y de las exportaciones, y aumento de las importaciones”, enumeró. Además, cuestionó las políticas macroeconómicas que —según su mirada— golpean a las economías regionales. Advirtió que los productores primarios son los más afectados por esa situación.
Emir Andraos: “No ha sido una temporada para festejar”
En la misma línea se expresó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, quien describió un panorama complicado para la producción agrícola del Valle de Uco. “No estamos muy bien. Ha sido una temporada con muchas complicaciones para la agricultura y para la vitivinicultura en particular”, señaló.
El jefe comunal del Valle de Uco remarcó que existe sobrestock de vino y dificultades para colocar la producción, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores. Asimismo, advirtió que la caída de la recaudación y de la coparticipación también condiciona la capacidad de respuesta de los municipios.
#Coviar2026 | Emir Andraos (@AndraosEmir), intendente de Tunuyán, sobre la situación de la producción en el Valle de Uco.
Edgardo González: “Muchos productores no saben dónde colocar la uva”
También desde el peronismo, el intendente de Lavalle, Edgardo González, planteó que la situación del sector productivo en general es compleja. Según explicó, hay productores que incluso tienen dificultades para encontrar bodegas que reciban su uva, en un contexto de altos costos y baja rentabilidad.
“Los costos de producción son muy altos, desde los fertilizantes hasta la electricidad. Hay que encontrar la forma de acompañar al productor para que pueda seguir trabajando”, señaló.
Anabel Fernández Sagasti: “Hace falta un pacto productivo”
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Partido Justicialista) también se refirió a la situación del sector y llamó a construir un acuerdo amplio para fortalecer la vitivinicultura.
“Hoy no estamos pasando un buen momento, pero podemos salir adelante si nos ponemos de acuerdo y desarrollamos un proyecto productivo para Mendoza”, planteó.
En ese sentido, la legisladora propuso avanzar hacia un “pacto de Vendimia” que incluya a productores, trabajadores y empresarios, con el objetivo de recuperar la competitividad de la actividad.
Facundo Correa Llano: “La vitivinicultura es una industria muy competitiva”
Desde La Libertad Avanza, claro está, el diagnóstico fue diferente. El diputado nacional Facundo Correa Llano, presidente del partido mileísta en Mendoza, sostuvo que la vitivinicultura argentina tiene condiciones para competir a nivel internacional.
“La industria vitivinícola es una industria muy competitiva en el mundo”, afirmó. Destacó que la apertura de la economía y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional podrían generar mejores condiciones para atraer inversiones y potenciar el crecimiento del sector.
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se desmarcó de varios de sus correligionarios y valoró la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la provincia. Consideró positivo que los dirigentes nacionales recorran las zonas productivas y escuchen directamente a los productores.
En ese sentido, reclamó medidas para el sector, en un contexto marcado por la caída del consumo de vino, el sobrestock en bodegas y el impacto en el precio de la uva. Planteó la necesidad de herramientas que faciliten el acceso al crédito, con tasas accesibles y menos trabas para los productores.
Diego Costarelli: “Hay que trabajar en conjunto”
Por su parte, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, reconoció que la industria enfrenta desafíos vinculados a los cambios en los hábitos de consumo y al contexto internacional.
Sin embargo, remarcó que la clave será fortalecer la articulación entre el sector público y privado para sostener el desarrollo de la actividad.
Pamela Verasay: “Hay tensiones en la microeconomía”
La diputada nacional Pamela Verasay (UCR) sostuvo que la vitivinicultura atraviesa un contexto complejo, en línea con lo que ocurre con otros sectores productivos. Postuló que, luego de dos años de fuertes ajustes económicos, aún persisten tensiones en la microeconomía, por lo que consideró clave escuchar directamente a los actores de la industria en ámbitos como el que se dio este sábado en el hotel Park Hyatt.
La postura del Gobierno provincial para auxiliar a la vitivinicultura
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, defendió las políticas provinciales orientadas a facilitar el acceso al crédito para los productores, aunque descartó avanzar con subsidios.
“Nosotros no subsidiamos. Lo que hacemos es trabajar sobre líneas de crédito para cosecha, elaboración y acarreo”, explicó. Indicó que el objetivo es que el sector pueda financiar su actividad sin intervenir en la fijación de precios, que —según remarcó— deben surgir del mercado.