Crisis u oportunidad: la "grieta" en la política por la situación de la vitivinicultura

Diferentes miradas sobre la misma situación. Las voces en el Desayuno de Coviar.

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) volvió a reunir a la dirigencia política, empresarios y representantes del sector productivo en Mendoza. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, las miradas sobre el presente y futuro de la vitivinicultura estuvieron lejos de ser unánimes . La "grieta" también mete la cola en la industria madre de la Provincia.

Mientras referentes de la oposición describieron un escenario crítico para el sector , marcado por la caída del consumo y las dificultades para colocar la producción, dirigentes oficialistas pusieron el acento en la competitividad del vino argentino y en las oportunidades que podría abrir la inserción en nuevos mercados .

La voz de los protagonistas Bodegueros y enólogos plantearon los desafíos del vino en el Desayuno de Coviar

Vendimia 2026 Petri pidió más presión política para el vino: "Tenemos que hacer lobby vitivinícola"

El intendente de San Rafael, Omar Félix , fue uno de los más críticos respecto al presente del sector. Para el jefe comunal sureño, la industria atraviesa “uno de los peores momentos de las últimas tres décadas” , con una combinación de factores que golpean tanto a productores como a bodegas.

“Hay caída del consumo interno y de las exportaciones, y aumento de las importaciones” , enumeró. Además, cuestionó las políticas macroeconómicas que —según su mirada— golpean a las economías regionales. Advirtió que los productores primarios son los más afectados por esa situación.

Emir Andraos: “No ha sido una temporada para festejar”

En la misma línea se expresó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, quien describió un panorama complicado para la producción agrícola del Valle de Uco. “No estamos muy bien. Ha sido una temporada con muchas complicaciones para la agricultura y para la vitivinicultura en particular”, señaló.

El jefe comunal del Valle de Uco remarcó que existe sobrestock de vino y dificultades para colocar la producción, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores. Asimismo, advirtió que la caída de la recaudación y de la coparticipación también condiciona la capacidad de respuesta de los municipios.

Edgardo González: “Muchos productores no saben dónde colocar la uva”

También desde el peronismo, el intendente de Lavalle, Edgardo González, planteó que la situación del sector productivo en general es compleja. Según explicó, hay productores que incluso tienen dificultades para encontrar bodegas que reciban su uva, en un contexto de altos costos y baja rentabilidad.

“Los costos de producción son muy altos, desde los fertilizantes hasta la electricidad. Hay que encontrar la forma de acompañar al productor para que pueda seguir trabajando”, señaló.

Anabel Fernández Sagasti: “Hace falta un pacto productivo”

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Partido Justicialista) también se refirió a la situación del sector y llamó a construir un acuerdo amplio para fortalecer la vitivinicultura.

“Hoy no estamos pasando un buen momento, pero podemos salir adelante si nos ponemos de acuerdo y desarrollamos un proyecto productivo para Mendoza”, planteó.

En ese sentido, la legisladora propuso avanzar hacia un “pacto de Vendimia” que incluya a productores, trabajadores y empresarios, con el objetivo de recuperar la competitividad de la actividad.

Anabel Fernández Sagasti, Coviar 2026 Fernández Sagasti convocó a un "gran pacto de Vendimia" para saltear la crisis del sector. Foto: Cristian Lozano

Facundo Correa Llano: “La vitivinicultura es una industria muy competitiva”

Desde La Libertad Avanza, claro está, el diagnóstico fue diferente. El diputado nacional Facundo Correa Llano, presidente del partido mileísta en Mendoza, sostuvo que la vitivinicultura argentina tiene condiciones para competir a nivel internacional.

“La industria vitivinícola es una industria muy competitiva en el mundo”, afirmó. Destacó que la apertura de la economía y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional podrían generar mejores condiciones para atraer inversiones y potenciar el crecimiento del sector.

Luis Petri: exportar más y ganar mercados

El también diputado nacional por LLA, Luis Petri, puso el foco en la necesidad de ampliar la presencia del vino argentino en el exterior.

El legislador recordó que alrededor del 70% de la producción se destina al mercado interno y solo el 30% se exporta, por lo que consideró clave mejorar las condiciones para competir en el exterior.

“Para ganar mercados se necesita estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y previsibilidad”, sostuvo. Además, planteó la necesidad de impulsar un “lobby vitivinícola” en el Congreso para promover leyes que beneficien al sector.

Ulpiano Suarez: “Los productores esperan medidas concretas”

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se desmarcó de varios de sus correligionarios y valoró la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la provincia. Consideró positivo que los dirigentes nacionales recorran las zonas productivas y escuchen directamente a los productores.

En ese sentido, reclamó medidas para el sector, en un contexto marcado por la caída del consumo de vino, el sobrestock en bodegas y el impacto en el precio de la uva. Planteó la necesidad de herramientas que faciliten el acceso al crédito, con tasas accesibles y menos trabas para los productores.

Ulpiano Suarez, Desayuno de Coviar, Vendimia 2026 07-03-26 Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Diego Costarelli: “Hay que trabajar en conjunto”

Por su parte, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, reconoció que la industria enfrenta desafíos vinculados a los cambios en los hábitos de consumo y al contexto internacional.

Sin embargo, remarcó que la clave será fortalecer la articulación entre el sector público y privado para sostener el desarrollo de la actividad.

Francisco Lo Presti, Diego Costarelli, Coviar Vendimia 2026 07-03-26 Los intendentes radicales se hicieron presentes en el Desayuno de la Coviar. Foto: Cristian Lozano

Pamela Verasay: “Hay tensiones en la microeconomía”

La diputada nacional Pamela Verasay (UCR) sostuvo que la vitivinicultura atraviesa un contexto complejo, en línea con lo que ocurre con otros sectores productivos. Postuló que, luego de dos años de fuertes ajustes económicos, aún persisten tensiones en la microeconomía, por lo que consideró clave escuchar directamente a los actores de la industria en ámbitos como el que se dio este sábado en el hotel Park Hyatt.

Pamela Verasay, Desayuno Coviar Vendimia 2026 07-03-26 Verasay reconoció deudas en materia microeconómica. Foto: Cristian Lozano

La postura del Gobierno provincial para auxiliar a la vitivinicultura

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, defendió las políticas provinciales orientadas a facilitar el acceso al crédito para los productores, aunque descartó avanzar con subsidios.

“Nosotros no subsidiamos. Lo que hacemos es trabajar sobre líneas de crédito para cosecha, elaboración y acarreo”, explicó. Indicó que el objetivo es que el sector pueda financiar su actividad sin intervenir en la fijación de precios, que —según remarcó— deben surgir del mercado.