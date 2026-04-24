Luis Petri le bajó el pulgar a una de las opciones que baraja el Gobierno para no eliminar las PASO

El legislador nacional acompañó la asunción de diputados de Mendocinos por el Futuro.

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Luis Petri , se metió de lleno en el debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y respaldó la eliminación de las PASO , pero además rechazó una de las alternativas que se analizan en Mendoza para sostenerlas .

El exministro de Defensa, quien supo competir en primarias dentro de Cambia Mendoza en 2023 (perdió en la interna con Alfredo Cornejo, pero obtuvo un muy buen resultado que relanzó su carrera política), sostuvo que si las PASO se mantienen, deben ser obligatorias y consideró que quitar esa condición “no tiene mucho sentido” .

Petri respaldó los inhibidores en las cárceles y recordó "Esto ya era ley y no se aplicaba"

La Justicia rechazó la denuncia de Villarruel y respaldó la libertad de expresión de Petri

Luis Petri acompañó a su hermana y al resto de los legisladores de "Mendocinos por el Futuro" en la jura de sus bancas parlamentarias.

El legislador nacional cuestionó directamente la posibilidad de mantenerlas sin obligatoriedad, una idea que circula dentro del oficialismo mendocino desde hace un tiempo . “Hacer una PASO de ese meodo me parece que no tiene mucho sentido” , remarcó. “Si van a haber PASO tienen que ser obligatorias, si no hay que eliminarlas” , sentenció.

De esta forma, le bajó el pulgar a una de las opciones que baraja el radicalismo provincial, que analiza sostener las primarias pero quitándoles el carácter obligatorio como alternativa intermedia.

En ese sentido, señaló que la posición en relación a las Primarias no debe basarse en especulaciones políticas coyunturales, razón por la cual respaldará su eliminación, tanto a nivel nacional como provincial.

Además, destacó que la iniciativa que envió Casa Rosada incluya Ficha Limpia, un proyecto en el que —según reveló— él mismo tuvo participación activa cuando formaba parte del Gabinete libertario. “Es una enorme oportunidad de dar un salto de calidad”, planteó sobre la imposibilidad de habilitar candidatos con sentencias judiciales en segunda instancia.

24 de Abril de 2026, Jura Diputado Mendoza, Legislatura, Luis Petri Luis Petri se mostró a favor de eliminar las PASO en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El buen antecedente de Petri en las PASO de Mendoza

Cuando todavía formaba parte de la UCR, Petri fue protagonista en 2023 de la interna abierta dentro de Cambia Mendoza, donde compitió contra Alfredo Cornejo en las PASO.

Si bien perdió esa contienda, logró una performance electoral significativa que lo posicionó en el escenario político, lo que luego derivó en su candidatura a vicepresidente junto a Patricia Bullrich y, más tarde, en su desembarco como ministro de Defensa.

Ese recorrido muestra que el propio Petri supo capitalizar el sistema de primarias, aunque hoy se manifieste a favor de su eliminación.

Qué pasará con las PASO en Mendoza

Más allá de lo que ocurra en el Congreso con la reforma electoral mileísta, en Mendoza el oficialismo aún no define una postura unificada, aunque la mayoría se inclina por mantenerlas, ya sea como obligatorias u optativas para la población.

Cornejo se ha mostrado a favor de sostener esa herramienta electoral en la Provincia, pese a que en 2025 se optó por suspenderlas excepcionalmente. El mandatario defiende el sistema de selección de candidatos vía voto popular. “Las PASO son más derecho para el ciudadano común y menos poder para los que estamos en el poder”, afirmó tiempo atrás.

Petri, quien maneja una considerable cantidad de legisladores en Mendoza, no se mostró 100% cerrado a eliminarlas localmente (“Hay que evaluar si es necesario la eliminación de las PASO a nivel provincial”), aunque remarcó que el esquema sin obligatoriedad “pierde el sentido”. El exministro es uno de los que se anota en la carrera por la gobernación para 2027 y las Primarias incluso podrían beneficiarlo.