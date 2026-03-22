22 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

¿Sacarle la "O" a las PASO? La idea del oficialismo para sostener las Primarias en Mendoza

El radicalismo analiza volver optativas las Primarias en Mendoza ante un posible avance de Milei para eliminarlas a nivel nacional. Cómo sería el nuevo sistema.

Cornejo prefiere sostener las PASO en Mendoza. Qué alternativas se evalúan.

Cornejo prefiere sostener las PASO en Mendoza. Qué alternativas se evalúan.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

A más de un año y medio de las elecciones ejecutivas de 2027 —que definirán, entre otros cargos, al nuevo gobernador/a de Mendoza— en el oficialismo provincial se mueven varias piezas a la vez. Por un lado, cada vez es más nítida la paleta de candidatos que busca suceder a Alfredo Cornejo. Por el otro, en el Gobierno ya se piensa una forma “elegante” de sostener las PASO en la Provincia, a la espera del envío del proyecto de Javier Milei, que va en una dirección completamente opuesta: eliminarlas a nivel nacional.

Como se planteó en esta columma la semana pasada, la reforma electoral que prepara la gestión libertaria genera incomodidades en calle Peltier. Si Casa Rosada lograse su objetivo de derogar las Primarias en Argentina, el radicalismo mendocino —defensor de ese método de selección de candidatos (y de resolución de internas partidarias)— debería explicar por qué mantiene a nivel local un sistema que su principal aliado rechaza.

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Igualmente, en el Ejecutivo provincial se muestran cautos respecto a las chances de éxito de La Libertad Avanza en el Congreso. Varios aliados —además de la propia UCR— han expresado reparos frente a una supresión definitiva del sistema vigente en Argentina desde 2009. Los violetas aún no tienen asegurados los votos para avanzar con su eliminación, pese a la suspensión excepcional acordada el año pasado.

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Dirigentes de Cambia Mendoza analizan la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de las PASO en la Provincia.

Dirigentes de Cambia Mendoza analizan la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de las PASO en la Provincia.

No obstante, ya comenzó a diagramarse un plan de contingencia en caso de que ese escenario se concrete. En Mendoza, las Primarias fueron establecidas por ley provincial, por lo que no existe obligación automática de replicar una eventual decisión del Congreso. Sin embargo, el oficialismo quedaría arrinconado para enviar una señal en la misma dirección.

Y, paradójicamente, la alternativa en análisis gira sobre la obligatoriedad. Según dejaron trascender distintos dirigentes radicales (Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar, Raúl Rufeil, Andrés Lombardi, entre otros), una de las ideas planteadas en la mesa política de Cambia Mendoza es convertir a las PASO en optativas. Es decir, que la participación ciudadana en ese proceso electoral sea voluntario.

“Es cierto que algunos lo han planteado, pero no es un tema que estemos trabajando en este momento ni hay un proyecto en elaboración. Primero hay que ver qué sucede con las PASO nacionales. Tampoco hay interés en sacarlas en la Provincia”, revelaron desde el entorno del gobernador.

El mandatario ha sido bastante claro cuando fue consultado sobre la utilidad de esa herramienta electoral. “Las PASO son más derecho para el ciudadano común y menos poder para los que estamos en el poder”, afirmó tiempo atrás. En cuanto a los argumentos económicos, remarcó que “mucho más caro es elegir mal a los dirigentes”. Los dos principales postulantes a sucederlo —Suarez y García Zalazar— se han expresado en la misma línea. “Yo quiero que a los candidatos y al próximo gobernador de Mendoza lo elijan los mendocinos”, dijo a Sitio Andino el intendente capitalino.

Una posibilidad es que el Gobierno provincial presente su propia reforma electoral, una vez resuelto el debate en el Congreso. Allí, además de la transformación de las PASO de obligatorias a optativas, se incluiría una limitación al desdoblamiento de elecciones de medio término (legislativas). Esta idea surgió tras la baja participación y las quejas que generaron las municipales de febrero en seis departamentos. Pero —lo dicho— el impulso de estos proyectos dependerá del resultado de las negociaciones nacionales en torno a la propuesta de Milei, que también incorpora cambios en el financiamiento de los partidos políticos (el libertario apuesta a un sistema similar al estadounidense, que blanquea el aporte de privados).

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¿Fin a las PASO como las conocíamos? En Mendoza se analizan modificaciones.

Cómo serían las PASO en Mendoza si dejaran de ser obligatorias

De los 24 distritos del país, solo siete cuentan con el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Y en algunos de ellos —como Catamarca y la provincia de Buenos Aires— se discute la posibilidad de eliminarlas.

Sin embargo, en ninguno de esos territorios son optativas. Por lo tanto, si la Legislatura mendocina avanzase sobre esa posibilidad, sería una experiencia inédita en el país.

Siempre en el plano hipotético, el esquema que se analiza a nivel local mantendría la logística, organización y financiamiento estatal, pero eliminaría la obligatoriedad del sufragio.

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Cualquier modificaci&oacute;n a las PASO deber&aacute; tratarse en la Legislatura.

Cualquier modificación a las PASO deberá tratarse en la Legislatura.

En ese escenario, la dinámica sería similar a la actual: votación en escuelas, con autoridades de mesa designadas y boleta única. El escrutinio se mantendría a cargo de la Junta Electoral y la fecha tampoco cambiaría (segundo domingo de junio). En términos prácticos, el costo sería prácticamente el mismo que el de unas PASO obligatorias.

Respecto a las fuerzas políticas que participarían, en algún momento fue sugerido que solo deberían hacerlo las que propongan a más de una fórmula para los cargos en disputa. Es decir, aquellas en las que efectivamente exista competencia interna de precandidatos. Sin embargo, esa opción eliminaría el piso del 3% para acceder a las generales. En principio, ese “filtro” se mantendría, lo que obligaría a todos los espacios a presentarse en las PASO "optativas". Además, de ese modo se evitaría una potencial "intromisión" de votantes de otros partidos en internas ajenas para "jugar" a favor o en perjuicio de un precandidato.

Por el momento, todo está atado a lo que ocurra a nivel nacional. Pero en Mendoza ya empiezan a abrir el paraguas para sostener las PASO, aunque sin la “O” final.

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