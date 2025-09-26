Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este viernes 26 de septiembre, la jornada estará inicialmente despejado. A las 14, inicio de convección con tormentas, comenzando por el Oeste de San Rafael y Oeste del Valle de Uco.
Luego se extiende hacia el Valle de Uco completo, San Rafael, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta caída de granizo, principalmente en Valle de Uco, zona de San Rafael, proximidades de Luján y Oeste de zona Este. Actividad tormentosa hasta la medianoche.
Foto: Cristian Lozano
Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para este sábado 27 de septiembre, la jornada se presentará con disminución con descenso de la temperatura con vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera. La máxima sería de 22 grados y la mínima de 9 grados.