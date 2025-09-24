Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica este miércoles 24 de septiembre, la jornada se presentará con el cielo seminublado con la circulación de viento norte a sur desde las 12:00 h , iniciando en zona Este y extendiéndose hacia zona Sur. En La Paz se esperan valores de 40 km/h durante la tarde.