Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica este miércoles 24 de septiembre, la jornada se presentará con el cielo seminublado con la circulación de viento norte a sur desde las 12:00 h , iniciando en zona Este y extendiéndose hacia zona Sur. En La Paz se esperan valores de 40 km/h durante la tarde.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 23 grados y la mínima a los 5 grados.
24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura
Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza.
Foto: Cristian Lozano
Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para el jueves 25 de septiembre, el cielo estará despejado. Algo ventoso del norte al sur, especialmente en la franja Este provincial, con velocidades de 45 km/h, manteniéndose durante todo el día. Afectará zona Este, zona Sur, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza. En alta montaña el tiempo estará seminublado en sector Sur y sector central. A partir de las 02:00 h. del día Viernes, se prevé mal tiempo con precipitaciones moderadas en zona Sur, extendiéndose luego a sectores central y Norte. La máxima sería de 27 grados y la mínima de 11 grados.