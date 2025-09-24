El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con poco cambio en la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 24 de septiembre en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica este miércoles 24 de septiembre, la jornada se presentará con el cielo seminublado con la circulación de viento norte a sur desde las 12:00 h , iniciando en zona Este y extendiéndose hacia zona Sur. En La Paz se esperan valores de 40 km/h durante la tarde.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 23 grados y la mínima a los 5 grados.

Lee además
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza
Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de septiembre en Mendoza
24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura
Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza.

Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el jueves 25 de septiembre, el cielo estará despejado. Algo ventoso del norte al sur, especialmente en la franja Este provincial, con velocidades de 45 km/h, manteniéndose durante todo el día. Afectará zona Este, zona Sur, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza. En alta montaña el tiempo estará seminublado en sector Sur y sector central. A partir de las 02:00 h. del día Viernes, se prevé mal tiempo con precipitaciones moderadas en zona Sur, extendiéndose luego a sectores central y Norte. La máxima sería de 27 grados y la mínima de 11 grados.

Temas
Seguí leyendo

Así estará el pronóstico del tiempo este 21 de septiembre en Mendoza

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Caluroso, el pronóstico del tiempo este jueves 18 de septiembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 16 de septiembre en Mendoza

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este domingo 14 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?
Efemérides santoral

¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

Las Más Leídas

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película
Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Yamil Yunes, cada vez más complicado con el femicidio de su ex pareja. 
investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Te Puede Interesar

¿Quién es el ministro de Estados Unidos, nuevo fetiche del Gobierno argentino?
Relaciones con Estados Unidos

¿Quién es el ministro de Estados Unidos, nuevo fetiche del Gobierno argentino?

Por Marcelo López Álvarez
La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Por Celeste Funes
Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales.
Festejo

Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales

Por Natalia Mantineo