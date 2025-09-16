El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 16 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

8 de Julio de 2025, Plaza independencia, artesanos, paseo de compras, turismo, turistas, vacaciones de invierno, clima, tiempo, temperatura
Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este martes, 16 de septiembre, la jornada se presentará parcialmente nublada con ascenso de la temperatura.

Asimismo, informaron que habrá viento de norte a sur desde las 1 hasta las 21 en zonas Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur. En La Paz, el viento podría continuar hasta la madrugada siguiente, con intensidad de leve a moderada.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 27 grados y la mínima a los 10 grados.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura, turismo, fuente
Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el miércoles, 17 de septiembre, habrá nubosidad variable con tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. La máxima estará en 28 grados y la mínima en 13 grados.
  • Respecto al jueves, 18 de septiembre, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del sector sur rotando al noreste. Estará inestable hacía la noche. La máxima llegaría a los 29 grados y la mínima a los 14 grados.
  • El viernes, 19 de septiembre, el cielo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Habrá tormentas aisladas. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima los 16 grados.
  • En cuanto al sábado, 20 de septiembre, la jornada se presentará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura. Habrá tormenta aisladas y nevadas en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 23 grados y la mínima a los 12 grados.
