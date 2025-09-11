El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 11 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con poco cambio de la temperatura. Conocé el pronóstico extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 11 de septiembre en la provincia de Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 11 de septiembre en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este jueves 11 de septiembre, la jornada en la provincia de Mendoza, se presentará despejada. El viento tendrá circulación leve de norte - sur desde las 13 hasta las 21 inicialmente en zonas Norte y Este. Luego en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur.

En alta montaña estará despejado. Seminublado desde mediodía en sector Sur, se extiende a toda la Alta Montaña después de las 17. Sin pronóstico de precipitaciones.

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
Zonda y calor en aumento: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza
Zonda y calor: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima en el llano ronde los 21 grados y la mínima los 4 grados.

24 de Julio de 2025, Plaza San Martín, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El viernes 12 de septiembre el tiempo estará bueno con cielo despejado en el llano. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 23 grados y la mínima a los 4 grados.
