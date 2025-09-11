Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 11 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este jueves 11 de septiembre, la jornada en la provincia de Mendoza, se presentará despejada. El viento tendrá circulación leve de norte - sur desde las 13 hasta las 21 inicialmente en zonas Norte y Este. Luego en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur.