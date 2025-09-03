Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 3 septiembre la jornada se presentará algo nublada con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este.
La jornada se presentará con poco cambio de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 3 septiembre la jornada se presentará algo nublada con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.