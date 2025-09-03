Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de septiembre en Mendoza

El clima

La jornada se presentará con poco cambio de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este miércoles 3 septiembre la jornada se presentará algo nublada con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.

14 de Julio de 2025, ciudad de Mendoza, Plaza España, clima tiempo, vacaciones de invierno, temperatura, soleado, sol

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • En cuanto al jueves, 4 de septiembre, la jornada estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura, los vientos serán leves del este. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 5 grados.
  • El viernes 5 de septiembre, el día estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. La temperatura máxima sería de 15 grados y la mínima de 4 grados
  • En cuanto al sábado 6 de septiembre, habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. La máxima rondaría los 16 grados y la mínima los 3 grados.
  • El domingo, 7 de septiembre, la jornada presentará nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Habrá nevadas en cordillera. La temperatura máxima alcanzaría los 17 grados y la mínima los 4 grados.
