El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.

La menor de 14 años que protagonizó un alarmante incidente en una escuela de La Paz , donde asistió con un arma de fuego, fue trasladada e internada este miércoles en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde aún permanece con una evolución favorable.
Su estado de salud físico es óptimo, y pasó la noche de forma tranquila y acompañada por sus familiares. Los profesionales de la salud decidieron sedarla para poder estabilizarla emocionalmente, lo que contribuyó a su descanso.
La menor ingresó este miércoles a la escuela con un arma.
El drama en La Paz: tratamiento interdisciplinario
Según trascendidos, la niña se encuentra bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento constante de los equipos médicos pediátricos y de salud mental del hospital Notti.
Este enfoque interdisciplinario es fundamental para garantizar no solo su bienestar físico, sino también para brindarle la contención emocional y psicológica que necesita tras el incidente protagonizado.
El abordaje busca una recuperación integral, abordando tanto los aspectos físicos como los emocionales y psicológicos.