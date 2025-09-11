Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

La niña que llevó un arma a una escuela de La Paz permanece internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. Su estado de salud es óptimo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La menor de 14 años que protagonizó un alarmante incidente en una escuela de La Paz , donde asistió con un arma de fuego, fue trasladada e internada este miércoles en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde aún permanece con una evolución favorable.

Su estado de salud físico es óptimo, y pasó la noche de forma tranquila y acompañada por sus familiares. Los profesionales de la salud decidieron sedarla para poder estabilizarla emocionalmente, lo que contribuyó a su descanso.

La menor ingresó este miércoles a la escuela con un arma.

El drama en La Paz: tratamiento interdisciplinario

Según trascendidos, la niña se encuentra bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento constante de los equipos médicos pediátricos y de salud mental del hospital Notti.

Este enfoque interdisciplinario es fundamental para garantizar no solo su bienestar físico, sino también para brindarle la contención emocional y psicológica que necesita tras el incidente protagonizado.

El abordaje busca una recuperación integral, abordando tanto los aspectos físicos como los emocionales y psicológicos.

El caso conmocionó a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina, poniendo en primer plano la importancia de la salud mental en los más jóvenes y la necesidad de sistemas de contención adecuados en los entornos escolares.

