El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.

La menor de 14 años que protagonizó un alarmante incidente en una escuela de La Paz , donde asistió con un arma de fuego, fue trasladada e internada este miércoles en el Hospital Pediátrico Humberto Notti , donde aún permanece con una evolución favorable.

Según la información a la que accedió Sitio Andino , la menor fue derivada al nosocomio pediátrico y, en la actualidad, permanece internada en una sala común.

Su estado de salud físico es óptimo , y pasó la noche de forma tranquila y acompañada por sus familiares. Los profesionales de la salud decidieron sedarla para poder estabilizarla emocionalmente, lo que contribuyó a su descanso.

Según trascendidos, la niña se encuentra bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento constante de los equipos médicos pediátricos y de salud mental del hospital Notti.

La menor ingresó este miércoles a la escuela con un arma.

Este enfoque interdisciplinario es fundamental para garantizar no solo su bienestar físico, sino también para brindarle la contención emocional y psicológica que necesita tras el incidente protagonizado.

El abordaje busca una recuperación integral, abordando tanto los aspectos físicos como los emocionales y psicológicos.

El caso conmocionó a la comunidad educativa y a la sociedad mendocina, poniendo en primer plano la importancia de la salud mental en los más jóvenes y la necesidad de sistemas de contención adecuados en los entornos escolares.