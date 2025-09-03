Pronóstico

Mucha lluvia y con temperaturas elevadas: así estará la Primavera en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer su Pronóstico Climático Trimestral y se advierte que la Primavera tendrá registros por encima de los normales.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su Pronóstico Climático Trimestral para la Primavera(septiembre, octubre y noviembre), anticipando un escenario con condiciones climáticas atípicas para la región de Cuyo. Según los datos, en la provincia de Mendoza habrá muchas lluvias y altas temperaturas.

Los expertos del SMN señalan que este pronóstico se basa en un análisis de modelos de simulación climática, pero recalcan que la previsión debe ser considerada como una tendencia general para el trimestre.

Se esperan lluvias.
Lluvia y calor, así estará la Primavera en Mendoza

Según el informe oficial, la Primavera de este año tendrá una alta probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal. Las proyecciones indican una chance de entre el 45% y el 50% de que las lluvias superen los promedios históricos, lo que podría traer consigo un alivio en las zonas más afectadas por la sequía, aunque también implica la necesidad de estar atentos a posibles eventos de mayor intensidad.

precipitaciones en mendoza primavera
Además del aumento de las precipitaciones, se espera que las temperaturas también se sitúen por encima de los valores habituales para esta época del año. Un análisis detallado para Mendoza estima que los registros térmicos podrían ser hasta un 45% más altos que el promedio histórico. Esto se traduciría en días más calurosos y noches menos frescas en toda la provincia.

temperaturas elevadas en primavera
Según los especialsitas, este pronóstico invita a prepararse para una Primavera distinta a la que la región de Cuyo ha experimentado en años anteriores, marcando el inicio de una estación con un clima más húmedo y cálido.

