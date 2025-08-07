El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el tiempo durante la primavera en Mendoza

tiempo, clima, temperatura, pronostico, mendoza, primavera, ciudad de mendoza, galeria san martin.jpg
Según indicó el SMN, para la primavera se prevén temperaturas cálidas, con temperaturas por encima de las normales.
Foto: Yemel Fil
Primavera, con temperaturas por encima de la media
De acuerdo con el pronóstico del SMN, la región de Cuyo tiene una mayor probabilidad de registrar temperaturas medias superiores a las normales.
Si bien el pronóstico no especifica valores exactos, se refiere a una condición promedio que predominará durante el periodo analizado y que rondará entre el 40% y 45%.
Lluvias: normales o inferiores a lo normal
En cuanto a las precipitaciones, el documento señala que el centro y oeste de Cuyo presenta una mayor probabilidad de que las lluvias sean normales o Inferiores a lo normal.
El pronóstico aclara que las áreas en blanco en el mapa de precipitación, donde no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia, deben considerar la información estadística del trimestre.
Los datos históricos de 1991-2020 indican que el límite inferior del rango normal de precipitación en la provincia varía entre 25 y 50 mm.
Recomendaciones
El informe destaca que este pronóstico se basa en condiciones medias y no excluye eventos puntuales de corta duración, como olas de calor o frío, o eventos de lluvia intensa.
Por ello, se recomienda a la población y a los sectores productivos de la región informarse a través de los pronósticos diarios y semanales, así como consultar el sistema de alerta temprana del SMN para información más detallada y actualizada.