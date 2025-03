Otoño "suave" en Mendoza: qué temperaturas se esperan para esta estación

Tras un verano con intensas olas de calor, múltiples precipitaciones y tormentas, a muchos residentes de la provincia de Mendoza les trae alivio la llegada de una nueva estación . Este 20 de marzo, con el Equinoccio de Otoño , muchos esperan poder desempolvar estufas y comenzar a alistar sus abrigos. Sin embargo, un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las temperaturas no tendrán un descenso marcado .

“Para la región de Cuyo y, sobre todo, en la provincia de Mendoza, se espera que predominen temperaturas superiores a las normales, y en cuanto a lluvias, precipitaciones inferiores a las normales”.

Esto no quiere decir, necesariamente, que va a hacer calor. “Cuando hablamos de temperaturas superiores a las normales, estamos hablando de las usuales para el otoño. Podemos decir que se espera que sea un otoño ‘suave’”, aclara.

informe otoño smn.png

En detalle, las temperaturas medias en Mendoza (el promedio durante todo el día) se ubican alrededor de los 16°C, indica la profesional. Las mínimas en otoño suelen rondar los 10°C en el Gran Mendoza o, hacia el sur provincial, pueden ser de 8°C, mientras que las máximas oscilan entre 22°C y 24°C.

“Lo que se espera es que en general haya un predominio de días en los que las temperaturas superen estos valores. ¿Eso quiere decir que no va a ser frío? No, puede haber heladas, puede haber semanas muy frías, pero no es lo que se espera que predomine a lo largo de este otoño”, completa.

Las estimaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas prevén para este jueves máximas de 31°C y una mínima de 19°C. El viernes, la temperatura ascendería hasta los 32°C, pero hacia el sábado se espera un descenso que ubicaría el termómetro en 27°C.

Precipitaciones en Mendoza: ¿se espera un otoño más seco de lo habitual?

En cuanto a las precipitaciones, los expertos del SMN señalaron que el comportamiento de las precipitaciones durante el trimestre otoñal tendrá marcadas diferencias según la región:

Norte del Litoral, gran parte de Cuyo y Patagonia : Se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en la categoría normal o inferior a la normal . Estas áreas podrían presentar valores más bajos de lluvia en comparación con los límites inferiores del rango histórico normal.

: Se prevé una mayor . Estas áreas podrían presentar valores más bajos de lluvia en comparación con los límites inferiores del rango histórico normal. Región Norte, región Central, sur del Litoral, Buenos Aires y centro-este de La Pampa : Se estiman precipitaciones en la categoría Normal.

: Se estiman precipitaciones en la categoría Normal. Región del noroeste del país (NOA): En el norte del NOA se anticipa un escenario de precipitaciones superiores a la normal, mientras que en el oeste y centro-sur del NOA la categoría esperada es normal o superior a la normal.

De acuerdo con el organismo, “dada la época del año sumado a la baja señal de forzantes de gran escala (El Niño / La Niña) se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas)”.

lluvia otoño 2021.jpg Otoño "suave" en Mendoza: por qué se esperan temperaturas superiores a las normales

En este sentido, señalan que si bien los patrones de las precipitaciones no serán uniformes en todo el país, dicho fenómeno podría “favorecer tanto períodos y/o áreas de eventos de precipitación más intensa que lo normal, como de escasas lluvias”.

“En Mendoza suele llover muy poquito en esta época. En los tres meses caen alrededor de 70 a 75 milímetros en promedio y llueve -estadísticamente- de 12 a 16 días. Por lo tanto, se prevé que este año haya menos precipitaciones”, concluye Fernández.

Si bien esto es una tendencia para conocer los fenómenos puntuales extremos que puedan ocurrir, los expertos del organismo nacional recomiendan seguir los pronósticos a menor escala y sus actualizaciones diarias.

Te puede interesar: Lo que trae la nueva temporada a Mendoza: precios y tendencias en indumentaria