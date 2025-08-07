Se extiende la inscripción al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) anunció la extensión del plazo de inscripción para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025 , una iniciativa que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años que están dejando una huella positiva en la provincia de Mendoza . La nueva fecha límite para postularse será el 19 de agosto de 2025.

La convocatoria está dirigida a quienes se destacan en distintos ámbitos : académico, científico, empresarial, cultural, deportivo, social y en el sector público. Los organizadores buscan visibilizar a aquellos jóvenes que, con compromiso y esfuerzo, están transformando Mendoza .

“ Este reconocimiento busca visibilizar el talento mendocino y, sobre todo, demostrar que los mendocinos podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos y si nos esforzamos”, expresó Martín Clément, presidente del CEM.

Desde su creación en 2004, el premio ha distinguido a 175 jóvenes y entregado más de 460 menciones especiales , consolidándose como una plataforma de impulso para líderes e innovadores locales.

Los ganadores de cada categoría recibirán, además de un diploma de distinción, un premio económico de 800 dólares, como incentivo a su vocación transformadora.

Categorías del Premio 2025

Académica, científica y/o tecnológica

Compromiso con la comunidad y la sustentabilidad

Empresa

Cultura

Deporte

Sector público

Para conocer las bases y condiciones, así como completar el formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar a: https://jmd.cem.org.ar