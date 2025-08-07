Se extiende la inscripción al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) anunció la extensión del plazo de inscripción para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025, una iniciativa que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años que están dejando una huella positiva en la provincia de Mendoza. La nueva fecha límite para postularse será el 19 de agosto de 2025.
Quienes pueden postularse al Premio Jóvenes Mendocinos
La convocatoria está dirigida a quienes se destacan en distintos ámbitos: académico, científico, empresarial, cultural, deportivo, social y en el sector público. Los organizadores buscan visibilizar a aquellos jóvenes que, con compromiso y esfuerzo, están transformando Mendoza.
“Este reconocimiento busca visibilizar el talento mendocino y, sobre todo, demostrar que los mendocinos podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos y si nos esforzamos”, expresó Martín Clément, presidente del CEM.
Desde su creación en 2004, el premio ha distinguido a 175 jóvenes y entregado más de 460 menciones especiales, consolidándose como una plataforma de impulso para líderes e innovadores locales.
Los ganadores de cada categoría recibirán, además de un diploma de distinción, un premio económico de 800 dólares, como incentivo a su vocación transformadora.
Categorías del Premio 2025
Académica, científica y/o tecnológica
Compromiso con la comunidad y la sustentabilidad
Empresa
Cultura
Deporte
Sector público
Para conocer las bases y condiciones, así como completar el formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar a: https://jmd.cem.org.ar