audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La justicia realizó la audiencia de prisión preventiva contra el ladrón que en un robo golpeó salvajemente a una mujer, en plena Ciudad de Mendoza.

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer.&nbsp;

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 

 Por Pablo Segura

La justicia dictó este martes la prisión preventiva para Carlos Javier Estrada (37), el hombre que durante un robo en un kiosco le dio una brutal paliza a una mujer, en tanto que en la audiencia se acumularon otras 11 causas por distintos asaltos perpetrados por el sospechoso, la mayoría de estos, en plena Ciudad de Mendoza.

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio, ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Godoy Cruz y Ciudad, generando una fuerte conmoción en la provincia, sobre todo, por la violencia ejercida por el delincuente.

Lee además
Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho
Nueva iluminación para dos distritos de San Rafael.
En El Cerrito y La Llave

Más iluminación, más seguridad: San Rafael refuerza el alumbrado público

Además, el hecho desnudó la inseguridad que viven los comerciantes del centro, quienes son blanco de este tipo de agresiones a diario.

Prisión preventiva para el ladrón que durante un robo golpeó a una mujer

Este martes se analizó la situación de Estrada en una audiencia de prisión preventiva en la que las partes acumularon otras 11 causas por robos que tenía el sospechoso.

Fue la jueza María Jose Cerdera quien analizó los expedientes y dictó la prisión preventiva para el acusado, quien de esta forma continuará preso en la penitenciaría provincial.

Robo kiosco.jpeg
El kiosco donde ocurrió el robo, en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz.

El kiosco donde ocurrió el robo, en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz.

La acusación contra Estrada incluye 12 causas, todas por robo. De ese total, seis son agravados por el uso de arma de fuego, cuatro son robo simple y los dos hechos restantes, hurtos. Casi todos, perpetrados en plena Ciudad de Mendoza.

El robo por el cual Estrada saltó a la “fama” ocurrió el lunes 26 de mayo en un kiosco de calle Hipólito Yrigoyen, donde golpeó brutalmente a la mujer.

Al momento del hecho, el acusado ya tenía antecedentes penales y un pedido de captura vigente por distintos robos.

El sospechoso fue capturado horas después del ataque, cuando se trasladaba en un colectivo por calle Godoy Cruz, en pleno centro de la Ciudad.

Las cámaras de seguridad del transporte público permitieron que los investigadores lo identificaran y concretaran la captura.

A partir de ese momento permanece detenido y a disposición de la fiscalía de robos, en este caso, a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari.

Temas
Seguí leyendo

Tiros, robo y susto en Las Heras: un hombre se salvó de milagro

Suculento robo en una casa de Guaymallén, a plena luz del día

General Alvear: una madre delató a su hijo tras robarle a un policía

Robo con arma blanca en pleno centro de Malargüe

Apuñalan a joven en Las Heras tras ser acusado de robo: murió en la calle

Cayó el acusado del abuso sexual y robo a una joven en un hotel de Guaymallén

Insólito robo en Malargüe: entraron a una casa mientras la familia dormía

Simularon ser pasajeros, le pidieron un viaje hasta Godoy Cruz y lo asaltaron con un arma

LO QUE SE LEE AHORA
Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Las Más Leídas

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: la nueva variante es Frankestein.
Alarma

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: cuáles son los síntomas que genera la variante "Frankenstein"

Franco Colapinto sufrió un accidente, fue atendido por médicos y ya está fuera de peligro.
Inconvenientes

Terror en Hungría: Colapinto chocó a 250 km/h y Alpine rompió el silencio

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina
Efemérides

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

La senadora nacional llamó a sus pares a no cambiar el voto en el Congreso video
Congreso nacional

La advertencia de Fernández Sagasti a los radicales mendocinos por los vetos de Milei

Te Puede Interesar

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Por Sitio Andino Política
Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay
Comercio Internacional

Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay

Por Marcelo López Álvarez
La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Por Sitio Andino Política