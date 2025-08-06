Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer.

La justicia dictó este martes la prisión preventiva para Carlos Javier Estrada (37), el hombre que durante un robo en un kiosco le dio una brutal paliza a una mujer, en tanto que en la audiencia se acumularon otras 11 causas por distintos asaltos perpetrados por el sospechoso, la mayoría de estos, en plena Ciudad de Mendoza.

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio, ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Godoy Cruz y Ciudad, generando una fuerte conmoción en la provincia , sobre todo, por la violencia ejercida por el delincuente.

Además, el hecho desnudó la inseguridad que viven los comerciantes del centro, quienes son blanco de este tipo de agresiones a diario.

Este martes se analizó la situación de Estrada en una audiencia de prisión preventiva en la que las partes acumularon otras 11 causas por robos que tenía el sospechoso.

Fue la jueza María Jose Cerdera quien analizó los expedientes y dictó la prisión preventiva para el acusado, quien de esta forma continuará preso en la penitenciaría provincial.

Robo kiosco.jpeg El kiosco donde ocurrió el robo, en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz.

La acusación contra Estrada incluye 12 causas, todas por robo. De ese total, seis son agravados por el uso de arma de fuego, cuatro son robo simple y los dos hechos restantes, hurtos. Casi todos, perpetrados en plena Ciudad de Mendoza.

El robo por el cual Estrada saltó a la “fama” ocurrió el lunes 26 de mayo en un kiosco de calle Hipólito Yrigoyen, donde golpeó brutalmente a la mujer.

Al momento del hecho, el acusado ya tenía antecedentes penales y un pedido de captura vigente por distintos robos.

El sospechoso fue capturado horas después del ataque, cuando se trasladaba en un colectivo por calle Godoy Cruz, en pleno centro de la Ciudad.

Las cámaras de seguridad del transporte público permitieron que los investigadores lo identificaran y concretaran la captura.

A partir de ese momento permanece detenido y a disposición de la fiscalía de robos, en este caso, a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari.