Javier Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario

El mandatario nacional se pronunció mediante un retuit de un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza en "X". "El superávit fiscal no se negocia", advirtió.

Tuit Milei Javier Milei vetará la nueva ley de financiamiento universitario Con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, la cámara baja aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la oposición. Se trató de la primera votación de una sesión maratónica en la que se discuten otros proyectos que, según el Gobierno, amenazan al equilibrio fiscal.

Una ley de características similares fue vetada por Milei en octubre de 2024, en una decisión que luego fue ratificada por la Cámara de Diputados.

La reacción del mandatario nacional deja entrever que en caso de que el proyecto sea sancionado por el Senado, volverá a utilizar el poder de veto, como ocurrió con los aumentos de las jubilaciones, la moratoria y la iniciativa que declaró la emergencia en discapacidad. Diputados de la Nación, votación financiamiento universitario 06-08-25 La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la nueva ley de financiamiento a las universidades públicas. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación Qué dice el proyecto de financiamiento universitario aprobado por Diputados La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del período. Ese aumento deberá ser remunerativo y bonificable , y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

a de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que del período. Ese aumento deberá ser , y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. También establece que, dentro del año en curso, deberán incorporarse al salario básico todas las sumas no remunerativas otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones cada tres meses como máximo y garantizando actualizaciones mensuales no menores a la inflación .

otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones y garantizando . En cuanto a los gastos de funcionamiento, el texto dispone que deberán actualizarse al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada desde mayo a diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán contabilizarse a cuenta. UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo, fachada El proyecto prevé mayores partidas para las universidades públicas de todo el país. Foto: Prensa Universidad Nacional de Cuyo El proyecto también ordena recomponer todas las líneas de becas estudiantiles , como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un incremento progresivo de los beneficiarios , en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público.

, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un , en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público. Otro punto clave es que destina una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico , así como para garantizar el pago de becas posdoctorales y a ingresantes.

, así como para garantizar el pago de y a ingresantes. Respecto al financiamiento, la norma autoriza al Ejecutivo a usar créditos presupuestarios existentes , sin afectar ni la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá financiarse con incrementos de recaudación por encima de lo previsto en el presupuesto vigente o prorrogado.

, sin afectar ni la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá financiarse con en el presupuesto vigente o prorrogado. Finalmente, se establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá ejercer el control externo administrativo sobre las universidades públicas. No obstante, el organismo está acéfalo por la falta de designación de sus autoridades, lo que hoy dificulta su funcionamiento.