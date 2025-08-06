Advertencia presidencial

Javier Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Tras la media sanción en Diputados del proyecto opositor, el Presidente reapareció con un mensaje en redes que dejó clara su postura. Qué dijo.

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario

El mandatario nacional se pronunció mediante un retuit de un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza en "X". "El superávit fiscal no se negocia", advirtió.

Lee además
El Gobierno de Milei cerró la Secretaría de Industria y Comercio, pero pasó sus funciones a Economía
MOTOSIERRA

El Gobierno de Milei cerró la Secretaría de Industria y Comercio, pero pasó sus funciones a Economía
Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial
Tuit Milei

Javier Milei vetará la nueva ley de financiamiento universitario

Con 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones, la cámara baja aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la oposición. Se trató de la primera votación de una sesión maratónica en la que se discuten otros proyectos que, según el Gobierno, amenazan al equilibrio fiscal.

La reacción del mandatario nacional deja entrever que en caso de que el proyecto sea sancionado por el Senado, volverá a utilizar el poder de veto, como ocurrió con los aumentos de las jubilaciones, la moratoria y la iniciativa que declaró la emergencia en discapacidad.

Diputados de la Nación, votación financiamiento universitario 06-08-25
La C&aacute;mara de Diputados aprob&oacute; y gir&oacute; al Senado la nueva ley de financiamiento a las universidades p&uacute;blicas.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la nueva ley de financiamiento a las universidades públicas.

Qué dice el proyecto de financiamiento universitario aprobado por Diputados

  • La iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del período. Ese aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
  • También establece que, dentro del año en curso, deberán incorporarse al salario básico todas las sumas no remunerativas otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones cada tres meses como máximo y garantizando actualizaciones mensuales no menores a la inflación.
  • En cuanto a los gastos de funcionamiento, el texto dispone que deberán actualizarse al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada desde mayo a diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán contabilizarse a cuenta.
UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo, fachada
El proyecto prev&eacute; mayores partidas para las universidades p&uacute;blicas de todo el pa&iacute;s.

El proyecto prevé mayores partidas para las universidades públicas de todo el país.

  • El proyecto también ordena recomponer todas las líneas de becas estudiantiles, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un incremento progresivo de los beneficiarios, en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público.
  • Otro punto clave es que destina una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico, así como para garantizar el pago de becas posdoctorales y a ingresantes.
  • Respecto al financiamiento, la norma autoriza al Ejecutivo a usar créditos presupuestarios existentes, sin afectar ni la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá financiarse con incrementos de recaudación por encima de lo previsto en el presupuesto vigente o prorrogado.
  • Finalmente, se establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá ejercer el control externo administrativo sobre las universidades públicas. No obstante, el organismo está acéfalo por la falta de designación de sus autoridades, lo que hoy dificulta su funcionamiento.
Temas
Seguí leyendo

Los jubilados volverán a marchar para rechazar el veto al aumento de haberes

Rodrigo Rey fulminó a Milei tras vetar la Ley de Discapacidad ¿Qué dijo el arquero del Rojo?

La advertencia de Fernández Sagasti a los radicales mendocinos por los vetos de Milei

Malargüe se moviliza contra el veto a la emergencia en discapacidad

Mendoza reclama por la ley de discapacidad tras el veto presidencial de Javier Milei

Cornejo se desmarcó de sus pares y fijó postura sobre jubilaciones, discapacidad y ATN

Emergencia en Discapacidad: diversas agrupaciones se movilizarán en contra del veto a la ley

Sigue la motosierra del Gobierno Nacional y ahora llegó a la Comisión Nacional de Alimentos

LO QUE SE LEE AHORA
La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Las Más Leídas

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: la nueva variante es Frankestein.
Alarma

El Covid regresó a la Argentina con fuerza: cuáles son los síntomas que genera la variante "Frankenstein"

Franco Colapinto sufrió un accidente, fue atendido por médicos y ya está fuera de peligro.
Inconvenientes

Terror en Hungría: Colapinto chocó a 250 km/h y Alpine rompió el silencio

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina
Efemérides

6 de agosto: por qué hoy se celebra el Día del Veterinario y del Agrónomo en Argentina

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

La senadora nacional llamó a sus pares a no cambiar el voto en el Congreso video
Congreso nacional

La advertencia de Fernández Sagasti a los radicales mendocinos por los vetos de Milei

Te Puede Interesar

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

Por Sitio Andino Política
Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay
Comercio Internacional

Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay

Por Marcelo López Álvarez
La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Por Sitio Andino Política