Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Adolfo Bermejo (UxP) fue uno de los que interrumpió para responderle. Pidió “respeto por la Universidad Nacional de Cuyo”, valoró su prestigio y cuestionó los dichos de Martínez y Llano. “La diputada que habló antes es docente de esa universidad y la universidad merece reconocimiento, no ataques”, sostuvo.

También intervino Martín Aveiro (UxP), quien remarcó que la UNCuyo está gobernada por el radicalismo, en relación a la sugerencia de Martínez de que la comanda el “populismo”. “Nosotros acompañamos su gestión y la defendemos. Parece que con lo que se dijo, quien la gobierna es el peronismo, y no es así”, aclaró.

Por su parte, Mercedes Llano (LLA) había hablado antes del cruce. Rechazó el proyecto por considerarlo “incompatible con la política de déficit cero” y denunció que promueve gastos sin financiamiento definido, lo que “erosiona la autonomía responsable” del sistema universitario. También cuestionó los “sobredimensionamientos” y sueldos de autoridades universitarias.

En tanto, Julio Cobos (UCR) apoyó el dictamen y apuntó contra el oficialismo por el vacío presupuestario. Dijo que la falta de partidas para las universidades y hospitales como el Garrahan es resultado de una visión “excesivamente fiscalista” del Gobierno. “No hay autonomía universitaria si no hay financiamiento adecuado”, afirmó, y pidió recuperar el equilibrio institucional, federal y social. “Esta agenda no es demagógica, es producto de las circunstancias actuales”, remató.

Así votaron los diputados mendocinos el financiamiento universitario

A la hora de la votación, los dos legisladores que le responden al gobernador Alfredo Cornejo —Pamela Verasay y Lisandro Nieri— no se encontraban en el recinto, en un guiño hacia el gobierno nacional, su aliado electoral para los comicios del 26 de octubre. Lo propio hizo el radical de Chaco, Gerardo Cipolini, hombre del riñón del gobernador Leandro Zdero, también aliado de los libertarios.

Lourdes Arrieta (bloque Transformación): afirmativo

Martín Aveiro (Unión por la Patria): afirmativo

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): afirmativo

Liliana Paponet (Unión por la Patria): afirmativo

Julio Cobos (UCR): afirmativo

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): negativo

Mercedes Llano (La Libertad Avanza): negativo

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): negativo

Lisandro Nieri (UCR): ausente

Pamela Verasay (UCR): ausente

Qué dice el proyecto de financiamiento universitario aprobado por Diputados