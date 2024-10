Escracharon en un aula a la diputada y docente de la UNCuyo que avaló el veto

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ESCRACHARON A MECHI LLANO, LA DIPUTADA Y DOCENTE DE LA UNCUYO QUE AVALÓ EL VETO La diputada nacional de La Libertad Avanza y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mercedes Llano, denunció un escrache de dos “docentes feministas” cuando cumplía su hora de consulta. Luego de haber sido declarada “persona no grata” por el Consejo Superior de la casa de altos estudios, a raíz de su voto afirmativo en el Congreso al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la legisladora retomó su actividad docente. En ese marco, según denunció en las redes sociales, fue agredida con “carteles, gritos y golpes en los vidrios” cuando se encontraba en una sala de la Facultad. “Al par de señoras docentes feministas intolerantes y fascistas que me agredieron (…) en plena hora de consulta, esperándome patoterilmente en la puerta del baño, les digo: ‘No me van a amedrentar y voy a seguir luchando por el pluralismo’. Las ideas no se matan. Nadie puede arrogarse la propiedad del pensamiento y de la universidad”, escribió la dirigente proveniente del Partido Demócrata @mechillanomza Por último, agradeció “a los docentes de la casa y estudiantes que me expresaron cálidamente su apoyo, aprecio y respeto”. Leé la nota completa en sitioandino.com"

