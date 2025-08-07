Vida nueva

La elefanta Kenya se adapta en Brasil: así es su nueva vida a un mes de su partida de Mendoza

De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, la elefanta Kenya ha presentado notables avances en su comportamiento y bienestar.

La elefanta Kenya ha logrado una gran adaptación en Brasil.

Tras un viaje de cinco días y 3.600 kilómetros, Kenya comenzó una nueva vida en un hábitat más natural, con notables avances en su comportamiento y bienestar.

Según Juan Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, la elefanta está "muy bien" y ha tenido grandes avances en su comportamiento.

Entre los cambios más destacados, ha descubierto los baños de tierra y ha mostrado un comportamiento natural al interactuar con el entorno, "construyendo y destruyendo un montón de espacios", algo que se buscaba con su traslado.

kenya 2
Kenya tuvo una gran adaptación en el Santuario de elefantes de Brasil.

Kenya en Brasil: conexión con Pupi y cuidados veterinarios

Uno de los aspectos más importantes del proceso de adaptación es la relación con Pupi, otra elefanta residente en el santuario. Aunque la relación entre ambas es aún "muy nueva" y Pupi se muestra más cautelosa, se ha observado que Kenya ha modificado su actitud inicial, que era "muy imponente", para acercarse.

"Las elefantas permanecen cada vez más cerca y se encuentran en los mismos sectores, lo que da a los cuidadores la esperanza de que pronto se genere un vínculo más fuerte", contó Haudet.

Además de la adaptación social, Kenya está recibiendo atención veterinaria crucial para su salud.

"La elefanta necesita un tratamiento especial para sus patas y su piel, principalmente en la zona del lomo. Los cuidadores del santuario están evaluando la mejor manera de realizar estos procedimientos, aprovechando que Kenya se acerca a ellos con confianza", contó el funcionario.

kenya 4
Kenya está recibiendo un tratamiento veterinario para sus patas y su piel.

Kenya en Brasil: cambios en la dieta y el futuro

La dieta de Kenya también está en un proceso de transición. Aunque se le sigue respetando la cantidad de frutas que consumía en Mendoza, esta irá variando a medida que adquiera más nutrientes de la propia naturaleza del santuario.

Los cuidadores siguen de cerca su evolución diaria, tanto en su dieta como en su comportamiento general.

kenya 5
Según los cuidadores, la dieta de Kenya se encuentra en proceso de transición.

Claramente el panorama para Kenya es muy positivo. Se espera que continúe adaptándose a su nuevo hogar, construyendo una relación con Pupi y recibiendo las atenciones sanitarias necesarias para asegurar su bienestar a largo plazo.

Según Scott, uno de los cuidadores, Kenya es "una reina" y está descubriendo cosas nuevas, lo cual es lo "más bonito y lo más importante" de todo este proceso.

