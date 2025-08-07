Entrevista

Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"

El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, en diálogo con Aconcagua Radio sobre el debate por el financiamiento universitario. Escuchá la nota completa.

Gabriel Fidel habló en Aconcagua Radio sobre el financiamiento de las universidades.

Gabriel Fidel habló en Aconcagua Radio sobre el financiamiento de las universidades.

Yemel Fil
Lee además
Marcelo Federici en Aconcagua Radio: Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales
Entrevista

Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"
¿Qué rol juegan los abuelos con sus nietos? El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri analiza los vínculos familiares
Sexualidad y pareja

¿Qué rol juegan los abuelos con sus nietos? El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri analiza los vínculos familiares

"Los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo, lo que generó una fuga de docentes, especialmente en carreras con alta demanda laboral", expresó Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, quien destacó la importancia de discutir el financiamiento adecuado de las universidades, el cual ha sido afectado por la falta de una ley de presupuesto desde hace dos años.

El conflicto por los salarios docentes

"Los sueldos han subido pero por debajo de la inflación, han ido perdiendo poder adquisitivo. Para el que se dedica a la docencia esto ha sido un problema porque no le alcanza, terminan dejando la docencia", afirmó Fidel.

Algunos legisladores mencionaron que el debate debe ser más profundo y centrarse en la previsibilidad del financiamiento a largo plazo, lo que permitiría a las universidades planificar y ejecutar proyectos educativos con más coherencia. "La UNCuyo es prestigiosa en el mundo", añadió.

El debate por la educación universitaria

También surgió la preocupación sobre la cantidad de universidades creadas en años recientes, lo que algunos críticos consideran un posible despilfarro de recursos públicos. Al respecto, el vicerrector sostuvo: Fidel defendió la existencia de las universidades nacionales como catalizadoras del desarrollo social y económico, enfatizando que "una sociedad que no prioriza la educación, no tiene un futuro claro".

A su vez, el vicerrector comentó: "Se viene la Expo Educativa, hay que discutir qué carreras necesitan los chicos. Ese es el debate de la educación. Nuestras universidades que son muy buenas, forman, educan, también hacen buenas investigaciones".

Al ser consultado por los votos de los diputados mendocinos en el Congreso, como hombre del radicalismo, afirmó: "No me voy a meter en qué hacen los radicales, los peronistas, tengo que dedicarme a qué hace la Universidad. No me corresponde entrar en el debate político, sí defender cuál es el debate de la educación, eso sí es político, la educación es fundante de la Argentina".

"Esta Universidad es de los mendocinos, la gente la cuida, los colegios de la UNCuyo son muy buenos, con autoridades super serias. Bajemos un poco la espuma y cuidemos la educación", finalizó Gabriel Fidel.

Escuchá la entrevista completa de Gabriel Fidel y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Quiénes están detrás de la expedición científica del Conicet que atrapó el interés de miles de argentinos

Pedro Saborido en Aconcagua Radio: junto a Felipe Piña vuelve a Mendoza con "Historias Argentinas renovadas"

Jerónimo Shantal en Aconcagua Radio sobre PSJ Cobre Mendocino: "Va a ser una audiencia histórica"

Luis Borrego habló en Aconcagua Radio sobre el "Atributo a Bordo", el nuevo beneficio de SUBE

Griselda Petri en Aconcagua Radio: "Estamos trabajando para que Luis sea el próximo gobernador de la provincia"

El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri habló en Aconcagua Radio sobre el control del clímax y el placer

Beatriz Lattapiat habló en Aconcagua Radio sobre las evacuaciones en Valparaíso por la alerta de tsunami

Alejandro Musacchio explicó en Aconcagua Radio cómo prevenir un ACV y por qué es clave actuar a tiempo

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Te Puede Interesar

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

Por Marcelo López Álvarez
En la previa al cierre de alianzas, el PD tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario.
elecciones 2025

El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

Por Cecilia Zabala
Los padres antivacunas podrán ser denunciados y sancionados en Mendoza.
salud

Vacunación obligatoria: los padres "antivacunas" podrán ser sancionados

Por Cecilia Zabala