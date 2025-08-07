Gabriel Fidel en Aconcagua Radio: "No voy a entrar en el debate político, pero sí defender cuál es el debate de la educación"

Sexualidad y pareja ¿Qué rol juegan los abuelos con sus nietos? El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri analiza los vínculos familiares

Entrevista Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

"Los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo, lo que generó una fuga de docentes, especialmente en carreras con alta demanda laboral", expresó Gabriel Fidel , vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo , quien destacó la importancia de discutir el financiamiento adecuado de las universidades, el cual ha sido afectado por la falta de una ley de presupuesto desde hace dos años.

"Los sueldos han subido pero por debajo de la inflación , han ido perdiendo poder adquisitivo. Para el que se dedica a la docencia esto ha sido un problema porque no le alcanza, terminan dejando la docencia", afirmó Fidel.

Algunos legisladores mencionaron que el debate debe ser más profundo y centrarse en la previsibilidad del financiamiento a largo plazo, lo que permitiría a las universidades planificar y ejecutar proyectos educativos con más coherencia. "La UNCuyo es prestigiosa en el mundo", añadió.

El debate por la educación universitaria

También surgió la preocupación sobre la cantidad de universidades creadas en años recientes, lo que algunos críticos consideran un posible despilfarro de recursos públicos. Al respecto, el vicerrector sostuvo: Fidel defendió la existencia de las universidades nacionales como catalizadoras del desarrollo social y económico, enfatizando que "una sociedad que no prioriza la educación, no tiene un futuro claro".

A su vez, el vicerrector comentó: "Se viene la Expo Educativa, hay que discutir qué carreras necesitan los chicos. Ese es el debate de la educación. Nuestras universidades que son muy buenas, forman, educan, también hacen buenas investigaciones".

Al ser consultado por los votos de los diputados mendocinos en el Congreso, como hombre del radicalismo, afirmó: "No me voy a meter en qué hacen los radicales, los peronistas, tengo que dedicarme a qué hace la Universidad. No me corresponde entrar en el debate político, sí defender cuál es el debate de la educación, eso sí es político, la educación es fundante de la Argentina".

"Esta Universidad es de los mendocinos, la gente la cuida, los colegios de la UNCuyo son muy buenos, con autoridades super serias. Bajemos un poco la espuma y cuidemos la educación", finalizó Gabriel Fidel.

Escuchá la entrevista completa de Gabriel Fidel y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com