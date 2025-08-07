La UNCuyo presenta la Expo Educativa con una oferta que incluye más de 120 propuestas

La Expo Educativa se realizará entre este jueves y viernes, con entrada gratuita.

Este año, la Expo Educativa ofrecerá a los alumnos una oferta que incluirá 120 propuestas.

La Expo Educativa contará con la participación de 32 institutos de Educación Superior , tanto públicos como privados, que presentarán una oferta de 120 profesorados y tecnicaturas . Además de los stands informativos, el evento de la UNCuyo incluirá:

Los que no puedan asistir de forma presencial, la expo también tiene una modalidad virtual a través de la plataforma expoeducativa.mendoza.edu.ar y las redes sociales de las instituciones participantes.

image.png La tradicional Expo Educativa de la UNCuyo se realizará entre el 7 y 8 de agosto.

Expo Educativa: solidaridad y acceso al conocimiento

Este año, la Expo Educativa suma un importante componente social. Se invita a todos los asistentes a colaborar con útiles escolares, cartucheras y mochilas en buen estado. Todo lo recolectado será donado a estudiantes de escuelas rurales de la provincia.

Además, la Red Andina de Bibliotecas Universitarias (RADBU) presentará la iniciativa Libros Libres, que busca promover el intercambio y la circulación de libros para democratizar el acceso al conocimiento.

Pasajes gratuitos y orientación vocacional

Para facilitar el acceso de los estudiantes, la Subsecretaría de Transporte confirmó que habrá transporte gratuito para alumnos de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias y 3° año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. También se incluye a los estudiantes de nivel medio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Expo Educativa Mendoza 2023.jpg La expo educativa se presentará de manera presencial y virtual. Foto: Yemel Fil

El portal virtual expoeducativa.mendoza.edu.ar está disponible durante todo el año y ofrece una herramienta completa de orientación vocacional. El sitio permite a los usuarios filtrar la oferta de carreras por área, duración y tipo de institución (pública o privada), y cuenta con una sección específica de orientación para quienes necesiten ayuda en su elección.

La Expo Educativa 2025 es una iniciativa conjunta de diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Escuelas y varias universidades de la provincia.