Educación

La UNCuyo presenta la Expo Educativa con una oferta que incluye más de 120 propuestas

La Expo Educativa se presentará entre este 7 y 8 de agosto, en las instalaciones de la Nave Cultural. La entrada es libre y gratuita.

La Expo Educativa se realizará entre este jueves y viernes, con entrada gratuita.

La Expo Educativa se realizará entre este jueves y viernes, con entrada gratuita.

Foto: Yemel Fil
Expo Educativa Mendoza 2023.jpg
Este año, la Expo Educativa ofrecerá a los alumnos una oferta que incluirá 120 propuestas.

Este año, la Expo Educativa ofrecerá a los alumnos una oferta que incluirá 120 propuestas.

Lee además
En la primera etapa de la obra en Luján de Cuyo se construirá una red de impulsión de agua de 1.268 metros de longitud.
Servicios

La obra estratégica de agua potable en Luján de Cuyo que beneficiará a más de 10.000 vecinos
Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años. Imagen ilustrativa.
Comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 12 años

  • Charlas y talleres.

  • Actividades lúdico-recreativas.

  • Una zona de foodtrucks.

Los que no puedan asistir de forma presencial, la expo también tiene una modalidad virtual a través de la plataforma expoeducativa.mendoza.edu.ar y las redes sociales de las instituciones participantes.

image.png
La tradicional Expo Educativa de la UNCuyo se realizará entre el 7 y 8 de agosto.

La tradicional Expo Educativa de la UNCuyo se realizará entre el 7 y 8 de agosto.

Expo Educativa: solidaridad y acceso al conocimiento

Este año, la Expo Educativa suma un importante componente social. Se invita a todos los asistentes a colaborar con útiles escolares, cartucheras y mochilas en buen estado. Todo lo recolectado será donado a estudiantes de escuelas rurales de la provincia.

Además, la Red Andina de Bibliotecas Universitarias (RADBU) presentará la iniciativa Libros Libres, que busca promover el intercambio y la circulación de libros para democratizar el acceso al conocimiento.

Pasajes gratuitos y orientación vocacional

Para facilitar el acceso de los estudiantes, la Subsecretaría de Transporte confirmó que habrá transporte gratuito para alumnos de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias y 3° año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos. También se incluye a los estudiantes de nivel medio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Expo Educativa Mendoza 2023.jpg
La expo educativa se presentará de manera presencial y virtual.

La expo educativa se presentará de manera presencial y virtual.

El portal virtual expoeducativa.mendoza.edu.ar está disponible durante todo el año y ofrece una herramienta completa de orientación vocacional. El sitio permite a los usuarios filtrar la oferta de carreras por área, duración y tipo de institución (pública o privada), y cuenta con una sección específica de orientación para quienes necesiten ayuda en su elección.

La Expo Educativa 2025 es una iniciativa conjunta de diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Escuelas y varias universidades de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Qué número es San Cayetano en la Quiniela

Quini 6: cómo fue el sorteo Siempre Sale que creó nuevos millonarios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este jueves 7 de agosto

San Cayetano: historia, significado y por qué se celebra el 7 de agosto en Argentina

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 7 de agosto

Cómo estará el pronóstico del tiempo para este jueves 7 de agosto en la provincia de Mendoza

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política