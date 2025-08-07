Emotiva celebración

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Este 7 de agosto, creyentes de toda la provincia de Mendoza se movilizaron hacia parroquias y santuarios para agradecer a San Cayetano. Mirá las imágenes.

Foto: Yemel Fil
Foto: Yemel Fil
Foto: Yemel Fil
Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de agosto, miles de peregrinos se movilizan hacia parroquias y santuarios para conmemorar a San Cayetano, el patrono del Pan y del Trabajo. Este jueves no fue una excepción, y las nubes y las precipitaciones que se registraron en algunas zonas de la provincia no fueron impedimento para expresar la fe y el agradecimiento.

Como todos los años, Godoy Cruz en esta fecha es protagonista de gran emoción. Y esta malnai bien se notó menor concurrencia que otros años por el tiempo, los pedidos por trabajo, salud e, incluso, paz para el pueblo se hicieron sentir. Inés y Marcelo, dos de los devotos que tienen asistencia perfecta cada 7 de agosto, se mostraron muy conmovidos por una tendencia desoladora este año: el creciente número de jóvenes pidiendo por trabajo.

"Hay gente de 35, 45 y 50 años que van a ser los nuevos viejos desocupados. Tomemos conciencia de lo que hemos hecho. Escuché a uno (de los presentes) que dijo: 'San Cayetano, conservame mi trabajo'", expresó Marcelo con la voz quebrada.

General Alvear: peregrinos recorren más de 20 km para celebrar a San Cayetano

En General Alvear, personas de distintas edades y con diferentes pedidos recorrieron más de 20 kilómetros que separan la Ciudad del distrito de Bowen, epicentro de los festejos en el departamento. Noticiero Andino llegó hasta el lugar para dialogar con los caminantes y con la organización de una celebración religiosa tradicional.

"No puedo dejar de asistir y agradecerle a San Cayetano, no pedirle, agradecerle", expresó un feligrés alvearense. Algo que llamó la atención a los presentes fue una baja en la asistencia este año: " Veo menos gente que otros años. Será el tiempo, el frío o lo que sea, pero hay que estar presente", consideró.

Uno de los devotos que se se dirigió hasta Bowen esta mañana, expresó que lo movilizó el "cumplimiento" de sus promesas y pedir para sus amigos y familia.

Malargüe conmemorará a San Cayetano con una peregrinación junto a la Virgen de Luján

En Malargüe, el párroco Alejandro Giner recordó que la peregrinación por San Cayetano tendrá lugar el fin de semana, precisamente el 10 de agosto, por todo el Este del radio urbano.

“Es un día para agradecer lo que tenemos y para pedirle al santo por lo que carecemos y es importante tener”, dijo el párroco Alejandro Giner.

Llevamos el festejo al domingo porque es un día libre y para que toda la gente pueda acompañarnos. Vamos a comenzar con la procesión de la imagen de la Virgen de Luján que es la copatrona, junto con San Cayetano, de nuestra parroquia”, señaló.

La columna de la Virgen saldrá desde la esquina Cuarta División y San Martín, a las 14:45, hasta el reloj. Allí se encontrará con la imagen de San Cayetano, para continuar juntos por calle Roca hacia la parroquia. “Algo interesante es que, en medio de la procesión, hacemos un compromiso de amor y fidelidad a nuestros patronos: ´Vamos a intentar que esta procesión nos ayude a ser mejores personas y mejores cristianos’”, manifestó el religioso.

