Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su sanción final. Casa Rosada ya avisó que la vetará. Cómo votaron los representantes de Mendoza.

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados

Foto: Prensa Hospital Garrahan

La norma, que establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias, fue votada afirmativamente por 159 legisladores, en tanto que recibió 67 rechazos y cuatro abstenciones.

Debate por los fondos

Así votaron los diputados mendocinos la ley para subir salarios al personal del Hospital Garrahan

Como sucedió con la ley para aumentar el presupuesto de las universidades públicas, los dos legisladores que le responden al gobernador Alfredo Cornejo —Pamela Verasay y Lisandro Nieri— se ausentaron en el recinto a la hora de la votación, en un nuevo guiño hacia el gobierno nacional, su aliado electoral para los comicios del 26 de octubre. En tanto que los tres diputados de La Libertad Avanza rechazaron y el resto acompañó la iniciativa. Así votaron:

  • Lourdes Arrieta (bloque Transformación): afirmativo
  • Martín Aveiro (Unión por la Patria): afirmativo
  • Adolfo Bermejo (Unión por la Patria): afirmativo
  • Liliana Paponet (Unión por la Patria): afirmativo
  • Julio Cobos (UCR): afirmativo
  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza): negativo
  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): negativo
  • Lisandro Nieri (UCR): ausente
  • Pamela Verasay (UCR): ausente
Votaci&oacute;n dividida entre los diputados mendocinos al proyecto para aumentar salarios en el Hospital Garrahan.

De qué trata la “Ley Garrahan” que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación

En concreto, la iniciativa que consta de doce artículos propone:

  • La asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
  • La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
  • Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago del impuesto a las Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.
  • La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.
