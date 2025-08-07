Conmemoración

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Se espera que este jueves 7 de agosto sean miles los peregrinos mendocinos que se acerquen a los santuarios de Godoy Cruz y Junín para honrar a San Cayetano.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Este 7 de agosto, Mendoza vivirá una de las celebraciones religiosas más convocantes: la fiesta en honor a San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo. Miles de peregrinos se acercarán a las parroquias y santuarios para agradecer, pedir trabajo y fortalecer la fe.

En Mendoza, las principales actividades se desarrollarán en Godoy Cruz y en Orfila (Junín), donde se esperan miles de peregrinos.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo, galería
San Cayetano: Fiesta Patronal en Godoy Cruz

La Parroquia San Cayetano (Anatole France 630, Godoy Cruz) abrirá sus puertas a las 6.30. Bajo el lema “¡Ayúdanos a ser peregrinos de esperanza!”, habrá misas durante toda la jornada.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del Arzobispado, las celebraciones se realizarán a las 7, 9.30, 12, 15, 17, 19. 20.30 y 22. En tanto, la procesión será a las 16.30 por las calles cercanas al templo, y el cierre está previsto para las 23.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg
San Cayetano: misa central y procesión en el Santuario Arquidiocesano de Orfila (Junín)

En el Santuario Arquidiocesano, ubicado en Orfila (Junín), la jornada comenzará con misas en los siguientes horarios. Arrancarán a las 9.00 horas y seguirán a las 11.00, 15.00 y 17.00 horas.

Día de San Cayetano, santo patrono, trabajo.jpg

La misa central y la tradicional procesión con antorchas se realizarán a las 20.00 horas, bajo el lema “Junto a San Cayetano, la esperanza es semilla de trabajo”.

Bowen celebra a San Cayetano

El jueves 7 se celebrará la Solemne Fiesta Patronal, con misas a las 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 y 20:00 horas. El momento central será la procesión y Santa Misa Central a las 15:30 horas, donde se espera una masiva participación de fieles, muchos de ellos cumpliendo promesas, incluso peregrinando a pie o a caballo desde diferentes puntos del departamento de General Alvear.

Embed - “PAN Y TRABAJO”, BOWEN CELEBRA A SAN CAYETANO

Este 7 de agosto se preparan las festividades para pedir y agradecer al Santo Patrono del pan y del trabajo, San Cayetano. Las actividades litúrgicas en San Rafael ya han comenzado con el rezo de la novena en honor al santo y este día, como cada año, se realizará una procesión que partirá desde la rotonda de Avenidas Rawson y Rivadavia desde las 16.00; para arribar, después de la 17.00, a la capilla en honor a San Cayetano ubicada en Rawson 2505.

Desde la capilla anticiparon que esa jornada estará todo el día abierta para las personas que deseen pasar a orar, hacer sus intenciones y pedirle o agradecerle al Santo patrono del pan y del trabajo.

Embed - SAN RAFAEL: SAN CAYETANO, PATRONO DEL PAN Y DEL TRABAJO.

