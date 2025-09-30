¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos días quedan en 2025?

El próximo feriado en Argentina será el viernes 10 de octubre de 2025 , cuando se adelante el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ahora denominado nuevamente como “Día de la raza”), originalmente previsto para el domingo 12. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, habilita un fin de semana largo de tres días.

El traslado al viernes busca favorecer la actividad turística y económica en todo el país. Con esta decisión, se habilitan tres días consecutivos de descanso: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre. El sector turístico celebró la medida, señalando que permitirá mejorar la ocupación hotelera, dinamizar la gastronomía y atraer más visitantes a los principales destinos de Mendoza y la Argentina.

Esto significa que restan cinco jornadas de descanso entre octubre y diciembre, con la particularidad de un fin de semana XXL en noviembre, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24.

Un cierre de año con varias oportunidades de descanso

El Ejecutivo nacional fundamentó estas disposiciones en la necesidad de “desestacionalizar” la actividad turística, prolongando el flujo de visitantes y distribuyendo mejor los ingresos. Mendoza y otras provincias con fuerte tradición receptiva esperan aprovechar al máximo los feriados largos, que históricamente representan un repunte en reservas, transporte y gastronomía.

En diciembre, además del feriado inamovible por la Inmaculada Concepción, la Navidad marcará el último asueto nacional del 2025. Aunque no genera un fin de semana largo, sí ofrece un respiro en medio de las fiestas de fin de año. Cabe señalar que ya se encuentran definidos, hasta el momento, los feriados y días no laborables del 2026, un dato clave para quienes quieran proyectar con tiempo escapadas, viajes o simples descansos durante el próximo calendario.