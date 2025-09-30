30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Calendario nacional

¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos días quedan en 2025?

Descubrí el próximo feriado en Argentina y cómo queda el calendario 2025. Enterate qué fines de semana largos restan antes de fin de año.

¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos días quedan en 2025?

¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos días quedan en 2025?

Por Sitio Andino Sociedad

El próximo feriado en Argentina será el viernes 10 de octubre de 2025, cuando se adelante el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ahora denominado nuevamente como “Día de la raza”), originalmente previsto para el domingo 12. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, habilita un fin de semana largo de tres días.

Un fin de semana largo con impacto turístico

El traslado al viernes busca favorecer la actividad turística y económica en todo el país. Con esta decisión, se habilitan tres días consecutivos de descanso: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre. El sector turístico celebró la medida, señalando que permitirá mejorar la ocupación hotelera, dinamizar la gastronomía y atraer más visitantes a los principales destinos de Mendoza y la Argentina.

Lo que resta en el calendario 2025

Tras el fin de semana largo de octubre, aún quedan varias fechas claves en el año. El cronograma oficial marca:

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Esto significa que restan cinco jornadas de descanso entre octubre y diciembre, con la particularidad de un fin de semana XXL en noviembre, que se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24.

Un cierre de año con varias oportunidades de descanso

El Ejecutivo nacional fundamentó estas disposiciones en la necesidad de “desestacionalizar” la actividad turística, prolongando el flujo de visitantes y distribuyendo mejor los ingresos. Mendoza y otras provincias con fuerte tradición receptiva esperan aprovechar al máximo los feriados largos, que históricamente representan un repunte en reservas, transporte y gastronomía.

Día en el calendario
Feriados del 2025 y 2026

Feriados del 2025 y 2026

En diciembre, además del feriado inamovible por la Inmaculada Concepción, la Navidad marcará el último asueto nacional del 2025. Aunque no genera un fin de semana largo, sí ofrece un respiro en medio de las fiestas de fin de año. Cabe señalar que ya se encuentran definidos, hasta el momento, los feriados y días no laborables del 2026, un dato clave para quienes quieran proyectar con tiempo escapadas, viajes o simples descansos durante el próximo calendario.

