Para agendar

Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026

El Gobierno nacional oficializó cambios en los feriados trasladables mediante el Decreto 614/2025. La medida permite más fines de semana largo.

El Gobierno nacional oficializó cambios en los feriados trasladables.

El Gobierno nacional oficializó cambios en los feriados trasladables.

Foto: Adobe Stock
 Por Cecilia Zabala

El Gobierno Nacional publicó el Decreto 614/2025, que redefine los feriados trasladables y perfila fines de semana largos para 2026. La norma publicada en el Boletín Oficial faculta a la Jefatura de Gabinete a decidir el traslado de los días alcanzados por la medida.

Así lo informó la actual gestión en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo, ya en vigencia, es "honrar la condición de feriados trasladables".

Lee además
Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre

La decisión busca promover el turismo interno y facilitar la planificación de actividades familiares y recreativas.

De esta manera, los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior. Esto no era contemplado de manera explícita por la Ley 27.399.

La Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.

feriado.webp
Feriados: el Gobierno anuncia más fines de semana largos en 2026.

Feriados: el Gobierno anuncia más fines de semana largos en 2026.

Los feriados para 2026

El calendario 2026 ya tiene confirmados varios feriados inamovibles, que no podrán trasladarse por decreto: Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, Revolución de Mayo, Belgrano, Independencia, Inmaculada Concepción y Navidad.

Por otra parte, los feriados trasladables permiten flexibilidad: el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Soberanía Nacional pueden moverse para generar fines de semana largos estratégicos.

Los fines de semana largos para 2026, según el decreto, incluyen: del 14 al 17 de febrero por Carnaval, del 2 al 5 de abril por Semana Santa y Malvinas, y del 20 al 22 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

Aún resta definir si se sumarán feriados puente adicionales. Tradicionalmente, estas fechas son fijadas por decreto presidencial para incentivar el turismo y la actividad económica en distintos puntos del país.

Feriados Inamovibles 2026:

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables:

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)
  • De acuerdo a los feriados trasladables, se perfilan varios fines de semana largos:
  • Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval
  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas
  • Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Entre los feriados trasladables confirmados, destacan: el lunes 17 de agosto por San Martín y el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El resto de los días será evaluado por la Jefatura de Gabinete, según la conveniencia para generar fines de semana largos.

Según fuentes oficiales, la prioridad será mantener la equidad entre provincias y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los feriados de manera organizada, evitando conflictos con fechas educativas o laborales relevantes.

Se espera que los próximos meses se publiquen nuevas definiciones sobre feriados puente adicionales y posibles ajustes, de manera que el calendario 2026 quede totalmente definido y accesible para toda la población.

Cabe mencionar que aún queda por definir si se establecerán feriados "puente" adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

14 de septiembre: por qué se conmemora hoy el Día del Cartero en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable.
Financiamiento

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Por Florencia Martinez del Rio
El presidente Javier Milei promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad pero aún no será aplicable.
Norma

Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Por Sitio Andino Política
El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Por Pablo Segura