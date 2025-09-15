Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026

El Gobierno Nacional publicó el Decreto 614/2025, que redefine los feriados trasladables y perfila fines de semana largos para 2026. La norma publicada en el Boletín Oficial faculta a la Jefatura de Gabinete a decidir el traslado de los días alcanzados por la medida.

Así lo informó la actual gestión en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo, ya en vigencia, es "honrar la condición de feriados trasladables".

Hasta ahora, los feriados que caían en sábado o domingo permanecían inamovibles, según la Ley 27.399. Con la nueva norma, podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente , ampliando la posibilidad de fines de semana largos.

La decisión busca promover el turismo interno y facilitar la planificación de actividades familiares y recreativas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, con la facultad de decidir el traslado de cada feriado alcanzado por la medida.

feriado.webp Feriados: el Gobierno anuncia más fines de semana largos en 2026.

Los feriados para 2026

El calendario 2026 ya tiene confirmados varios feriados inamovibles, que no podrán trasladarse por decreto: Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, Revolución de Mayo, Belgrano, Independencia, Inmaculada Concepción y Navidad.

Por otra parte, los feriados trasladables permiten flexibilidad: el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Soberanía Nacional pueden moverse para generar fines de semana largos estratégicos.

Los fines de semana largos para 2026, según el decreto, incluyen: del 14 al 17 de febrero por Carnaval, del 2 al 5 de abril por Semana Santa y Malvinas, y del 20 al 22 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

Aún resta definir si se sumarán feriados puente adicionales. Tradicionalmente, estas fechas son fijadas por decreto presidencial para incentivar el turismo y la actividad económica en distintos puntos del país.

Feriados Inamovibles 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)

De acuerdo a los feriados trasladables, se perfilan varios fines de semana largos:

Del sábado 14 al martes 17 de febrero: Carnaval

Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa + Día de Malvinas

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Entre los feriados trasladables confirmados, destacan: el lunes 17 de agosto por San Martín y el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El resto de los días será evaluado por la Jefatura de Gabinete, según la conveniencia para generar fines de semana largos.

Según fuentes oficiales, la prioridad será mantener la equidad entre provincias y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los feriados de manera organizada, evitando conflictos con fechas educativas o laborales relevantes.

Se espera que los próximos meses se publiquen nuevas definiciones sobre feriados puente adicionales y posibles ajustes, de manera que el calendario 2026 quede totalmente definido y accesible para toda la población.

Cabe mencionar que aún queda por definir si se establecerán feriados "puente" adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.