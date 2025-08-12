Te puede interesar

Tras el último asueto, muchos ya miran el calendario. En esta nota, te contamos cuántos feriados quedan en 2025 para que planifiques tus días libres.

Por Sitio Andino Sociedad

Después del último feriado nacional, muchas personas ya revisan en detalle el calendario para organizar mini vacaciones. En esta nota, te contamos con detalle cuántos asuetos quedan en 2025, para que puedas planificar tus escapadas y aprovechar al máximo el año.

Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en 2025

Según datos oficiales, el próximo viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. En tanto, el domingo 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, aunque en esta ocasión no se trasladará.

De esta manera, el siguiente feriado será el lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha original es el 20, se decidió moverla al lunes para promover el turismo.

A continuación, te contamos cuántos feriados quedan en este 2025:

  • Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos
  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

