Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 15 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre.&nbsp;

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este lunes 15 de septiembre, para todo tipo de vehículos. En el transcurso de la mañana las autoridades evaluarán la situación para definir si continúa cerrado o se procede a la apertura.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de septiembre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 14 de septiembre
Atención: Paso Pehuenche cerrado por mal tiempo.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 13 de septiembre

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador.
LÍMITES

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador: por qué

Por Cecilia Zabala
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza.
el clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Informe

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Por Pablo Segura