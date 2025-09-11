Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 11 de septiembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre.&nbsp;

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 11 de septiembre. 

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este jueves 11 de septiembre, para todo tipo de vehículos.

La medida dispuesta por las autoridades se debe a "las condiciones desfavorables para circular con seguridad en el sector chileno. Operarios y máquinas de Vialidad están trabajando en el despeje".

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 16 de agosto.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 18 de julio.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 9 de septiembre
COMUNICADO PEHUENCHE 1109

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 6 de septiembre

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.
Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Por Sitio Andino Política