Desarrollo regional

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

El Gobierno de Mendoza y la Cámara de Comercio de Malargüe definieron propuestas para el Paso Pehuenche, eje estratégico en la relación con la Región del Maule.

Malargüe y el Paso Pehuenche.

Malargüe y el Paso Pehuenche.

 Por Claudio Altamirano

Organismos públicos y entidades empresariales de Malargüe mantuvieron en las últimas horas una serie de reuniones para definir el temario que será llevado al próximo Comité de Integración Paso Pehuenche, previsto para el 25 y 26 de septiembre en la ciudad chilena de Talca, capital de la Región del Maule.

El subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, representante provincial en temas vinculados a pasos fronterizos, visitó Malargüe y se reunió con autoridades locales, entre ellas el intendente Celso Jaque y directivos de la Cámara de Comercio.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de septiembre
Debate de candidatos a concejales en Malargüe. video
De cara a las elecciones legislativas

Malargüe organiza un debate público de candidatos a concejales
Embed - MALARGÜE: REUNIÓN POR EL PASO PEHUENCHE

Importancia estratégica de Paso Pehuenche

En diálogo con SITIO ANDINO, Videla Sáenz destacó que estos encuentros permiten “analizar la situación de Paso Pehuenche y avanzar en mejoras para este corredor andino, estratégico para el desarrollo del Sur de Mendoza y la Región del Maule”, interés que en mayo de 2025 quedó plasmado con acuerdos entre los gobernadores Alfredo Cornejo y su par Pedro Pablo Álvarez Salamanca en General Alvear, o los suscriptos en la Municipalidad de Malargüe con los alcaldes maulinos.

“Pehuenche es un paso que se complementa con el Sistema Cristo Redentor y que resulta clave no solo para el Sur mendocino, sino también para provincias como La Pampa, Buenos Aires y la región centro del país”, remarcó el funcionario. Agregó que con la infraestructura existente y “una inversión relativamente baja, sumada a la voluntad de los organismos argentinos y chilenos, se podrían ampliar las capacidades de carga comercial”.

Respecto de reclamos realizados por prestadores turísticos de alta montaña en cercanías del límite internacional, Videla Sáenz aclaró que el Gobierno de Mendoza “no tiene jurisdicción en esos corredores”, aunque reconoció que a pedido de la Cámara de Comercio “se buscarán alternativas para dar respuesta a estas demandas”.

GINART
Gabriel Ginart.

Gabriel Ginart.

Cámara de Comercio de Malargüe y Paso Pehuenche

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Ginart, valoró la posibilidad de plantear inquietudes ligadas a la producción y al desarrollo regional. Recordó, además, que desde la creación de la institución, a mediados del siglo pasado, se ha trabajado por la habilitación permanente del Paso Pehuenche.

Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, Lisandro Jaeggi, señaló que el encuentro con Videla Sáenz fue “fundamental para coordinar la participación de Mendoza y de distintos organismos oficiales en el próximo Comité de Integración” en Talca.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de septiembre

Luego de las nevadas en Malargüe, piden extremar cuidados en la parición de cabras y ovejas

Malargüe se prepara para celebrar el Día del Estudiante con música, freestyle y elección de la Reina

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza

Tras 15 años de espera, la Técnica 4-228 de Malargüe tendrá aulas en su predio

Mendoza se subió al podio del Torneo Federal de Chefs: quiénes son los galardonados y qué cocinaron

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de septiembre

Las Más Leídas

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Te Puede Interesar

Se están impulsando múltiples líneas de acción que apuntan a mejorar la organización
Renovación en marcha

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Por Carla Canizzaro
Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Por Natalia Mantineo
La Universidad Nacional de Cuyo ofrece distintos servicios para la comunidad. video
Qué servicios ofrece

La UNCuyo más allá de las aulas: cuál es su impacto en la sociedad

Por Celeste Funes