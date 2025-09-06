El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre

El cierre de listas del nuevo frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , el pasado 17 de agosto, dejó como gran novedad la incorporación a las filas oficialistas de un intendente que había llegado al cargo como opositor: Alejandro Morillas .

Si bien el jefe comunal sancarlino ya había mostrado gestos de acercamiento al gobierno provincial , fue la candidatura de su secretario de Gobierno, Sebastián Garro , como cabeza de lista de la nueva alianza, lo que sentenció la oficialización del “salto de charco” del funcionario que en 2023 se postuló con el apoyo de Jorge Difonso .

Con la presencia de buena parte de la cúpula radical mendocina , el viernes fueron presentados los candidatos a concejales en ese departamento para las elecciones del 26 de octubre . El leitmotiv del lanzamiento fue “La Nueva Generación” , tal como las autoridades locales definieron a los integrantes de la nómina electoral.

Hubo flores cruzadas entre Morillas y el cornejismo , que ha celebrado casi como un triunfo electoral la integración del sancarlino a las filas cambiemitas. “Desde el primer día, en el gobierno de Mendoza me abrieron las puertas de todos los ministerios. Jamás tuve un no y mucho de lo que hoy estamos anunciando es resultado de casi un año de trabajo en conjunto ”, aseveró el intendente anfitrión.

En San Carlos fueron presentados los candidatos a concejales por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En tal sentido, destacó que las soluciones “no se dan de un momento a otro”, sino que “la gestión es todos los días”. “Los sancarlinos queremos crecer y empezar a tener lo que nos merecemos”, agregó.

Junto a los postulantes al Concejo Deliberante y a la Legislatura, Morillas destacó que “hoy es el comienzo de un nuevo capítulo, que escribimos con esperanza, convicción y con el firme compromiso de seguir transformando San Carlos juntos”.

Alejandro Morillas, Sebastián Garro, lanzamiento candidatos Cambia Mendoza 05-09-25 (02) Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, se sumó a las filas de Cambia Mendoza. Foto: Prensa Cambia Mendoza

Entre otros dirigentes y militantes, del evento participaron el presidente de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi; el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera; el de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el senador (y candidato a renovar banca) Martín Kerchner Tomba; el exintendente tupungatino y actual legislador, Gustavo Soto; el diputado Mauricio Torres; y la candidata a senadora por el tercer distrito, Silvia Cornejo (hermana del gobernador).

“San Carlos tiene todo para crecer y desarrollarse. Con Alejandro Morillas compartimos desde hace tiempo la convicción de que el departamento debe ser parte de la transformación que impulsa Mendoza”, escribió Lombardi tras la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/1964142682449551708&partner=&hide_thread=false San Carlos tiene todo para crecer y desarrollarse. Con Alejandro Morillas compartimos desde hace tiempo la convicción de que el departamento debe ser parte de la transformación que impulsa Mendoza. pic.twitter.com/FTcJZZ62KM — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) September 6, 2025

Por su parte, Costarelli celebró “que cada vez más personas comprometidas se sumen al modelo de gestión que iniciamos en 2015, basado en el orden, la transparencia y el desarrollo de Mendoza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/1964127017336520770&partner=&hide_thread=false Acompañamos a Alejandro Morillas en la presentación de candidatos de San Carlos.



Desde el @FrenteCambiaMza, celebramos que cada vez más personas comprometidas se sumen al modelo de gestión que iniciamos en 2015, basado en el orden, la transparencia y el desarrollo de Mendoza. pic.twitter.com/37GDxw1dYv — Diego Costarelli (@diegocostarelli) September 6, 2025

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a concejal de San Carlos por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Candidatos a concejales titulares

Sebastián Garro: secretario de Gobierno de San Carlos. Lo dicho: hombre de confianza de Morillas. Agustina Testa: actual concejal por el radicalismo, de fuerte vínculo con Silvia y Alfredo Cornejo. Soledad Villegas: dirigente libertaria del armado del diputado nacional Facundo Correa Llano, junto con el candidato a senador por el Tercer Distrito, Alan Lecea. Carlos Narváez: docente y exsecretario general de la delegación San Carlos del SUTE (por el Frente Azul Naranja, actual conducción del sindicato). También llega de la mano de Morillas a la lista. Mario Ocampo: auxiliar administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, de La Consulta, y comerciante de la zona. Militante radical.

lanzamiento candidatos San Carlos Frente La Libertad Avanza Cambia Mendoza, Alejandro Morillas 05-09-25 (02) Alejandro Morillas junto a los candidatos a concejales por San Carlos Foto: Prensa Cambia Mendoza

Candidatos a concejales suplentes