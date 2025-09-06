Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Alejandro Morillas encabezó el acto de la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en San Carlos. Quiénes son los postulantes por una banca en el Concejo municipal.

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre

Foto: Prensa Cambia Mendoza

Si bien el jefe comunal sancarlino ya había mostrado gestos de acercamiento al gobierno provincial, fue la candidatura de su secretario de Gobierno, Sebastián Garro, como cabeza de lista de la nueva alianza, lo que sentenció la oficialización del “salto de charco” del funcionario que en 2023 se postuló con el apoyo de Jorge Difonso.

Lee además
Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
En detalle

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
El ministro de Defensa se mostró junto a Alfredo Cornejo y Raúl Rufeil
Elecciones 2025

Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"

Con la presencia de buena parte de la cúpula radical mendocina, el viernes fueron presentados los candidatos a concejales en ese departamento para las elecciones del 26 de octubre. El leitmotiv del lanzamiento fue “La Nueva Generación”, tal como las autoridades locales definieron a los integrantes de la nómina electoral.

lanzamiento candidatos San Carlos Frente La Libertad Avanza Cambia Mendoza, Alejandro Morillas 05-09-25
En San Carlos fueron presentados los candidatos a concejales por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En San Carlos fueron presentados los candidatos a concejales por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

El acto de Alejandro Morillas en San Carlos y los elogios al Gobierno provincial

Hubo flores cruzadas entre Morillas y el cornejismo, que ha celebrado casi como un triunfo electoral la integración del sancarlino a las filas cambiemitas. “Desde el primer día, en el gobierno de Mendoza me abrieron las puertas de todos los ministerios. Jamás tuve un no y mucho de lo que hoy estamos anunciando es resultado de casi un año de trabajo en conjunto”, aseveró el intendente anfitrión.

En tal sentido, destacó que las soluciones “no se dan de un momento a otro”, sino que “la gestión es todos los días”. “Los sancarlinos queremos crecer y empezar a tener lo que nos merecemos”, agregó.

Junto a los postulantes al Concejo Deliberante y a la Legislatura, Morillas destacó que “hoy es el comienzo de un nuevo capítulo, que escribimos con esperanza, convicción y con el firme compromiso de seguir transformando San Carlos juntos”.

Alejandro Morillas, Sebastián Garro, lanzamiento candidatos Cambia Mendoza 05-09-25 (02)
Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, se sum&oacute; a las filas de Cambia Mendoza.

Alejandro Morillas, intendente de San Carlos, se sumó a las filas de Cambia Mendoza.

Entre otros dirigentes y militantes, del evento participaron el presidente de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi; el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera; el de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el senador (y candidato a renovar banca) Martín Kerchner Tomba; el exintendente tupungatino y actual legislador, Gustavo Soto; el diputado Mauricio Torres; y la candidata a senadora por el tercer distrito, Silvia Cornejo (hermana del gobernador).

“San Carlos tiene todo para crecer y desarrollarse. Con Alejandro Morillas compartimos desde hace tiempo la convicción de que el departamento debe ser parte de la transformación que impulsa Mendoza”, escribió Lombardi tras la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/1964142682449551708&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Costarelli celebró “que cada vez más personas comprometidas se sumen al modelo de gestión que iniciamos en 2015, basado en el orden, la transparencia y el desarrollo de Mendoza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/1964127017336520770&partner=&hide_thread=false

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a concejal de San Carlos por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Candidatos a concejales titulares

  1. Sebastián Garro: secretario de Gobierno de San Carlos. Lo dicho: hombre de confianza de Morillas.
  2. Agustina Testa: actual concejal por el radicalismo, de fuerte vínculo con Silvia y Alfredo Cornejo.
  3. Soledad Villegas: dirigente libertaria del armado del diputado nacional Facundo Correa Llano, junto con el candidato a senador por el Tercer Distrito, Alan Lecea.
  4. Carlos Narváez: docente y exsecretario general de la delegación San Carlos del SUTE (por el Frente Azul Naranja, actual conducción del sindicato). También llega de la mano de Morillas a la lista.
  5. Mario Ocampo: auxiliar administrativo del Colegio Santa Rosa de Lima, de La Consulta, y comerciante de la zona. Militante radical.
lanzamiento candidatos San Carlos Frente La Libertad Avanza Cambia Mendoza, Alejandro Morillas 05-09-25 (02)
Alejandro Morillas junto a los candidatos a concejales por San Carlos

Alejandro Morillas junto a los candidatos a concejales por San Carlos

Candidatos a concejales suplentes

  1. Daniela Carina Sánchez
  2. Fernando Miranda
  3. Paula Suárez
Temas
Seguí leyendo

Malargüe define agenda para el Comité de Integración Paso Pehuenche en Talca

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica

¿Qué se necesita para ser un diputado en Argentina?

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Defensa se mostró junto a Alfredo Cornejo y Raúl Rufeil
Elecciones 2025

Petri inició la campaña formal en Mendoza: "El 26 de octubre vamos a ganar"

Las Más Leídas

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, vía clave que el este y el sur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Obras

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Te Puede Interesar

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Por Facundo La Rosa
El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Por Natalia Mantineo
Se están impulsando múltiples líneas de acción que apuntan a mejorar la organización
Renovación en marcha

Avanzan programas de salud materno-infantil en Mendoza para garantizar mejor atención

Por Carla Canizzaro