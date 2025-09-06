El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

El cierre de listas del nuevo frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el pasado 17 de agosto, dejó como gran novedad la incorporación a las filas oficialistas de un intendente que había llegado al cargo como opositor: Alejandro Morillas.
Alejandro Morillas encabezó el acto de la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en San Carlos. Quiénes son los postulantes por una banca en el Concejo municipal.
Si bien el jefe comunal sancarlino ya había mostrado gestos de acercamiento al gobierno provincial, fue la candidatura de su secretario de Gobierno, Sebastián Garro, como cabeza de lista de la nueva alianza, lo que sentenció la oficialización del “salto de charco” del funcionario que en 2023 se postuló con el apoyo de Jorge Difonso.
Con la presencia de buena parte de la cúpula radical mendocina, el viernes fueron presentados los candidatos a concejales en ese departamento para las elecciones del 26 de octubre. El leitmotiv del lanzamiento fue “La Nueva Generación”, tal como las autoridades locales definieron a los integrantes de la nómina electoral.
Hubo flores cruzadas entre Morillas y el cornejismo, que ha celebrado casi como un triunfo electoral la integración del sancarlino a las filas cambiemitas. “Desde el primer día, en el gobierno de Mendoza me abrieron las puertas de todos los ministerios. Jamás tuve un no y mucho de lo que hoy estamos anunciando es resultado de casi un año de trabajo en conjunto”, aseveró el intendente anfitrión.
En tal sentido, destacó que las soluciones “no se dan de un momento a otro”, sino que “la gestión es todos los días”. “Los sancarlinos queremos crecer y empezar a tener lo que nos merecemos”, agregó.
Junto a los postulantes al Concejo Deliberante y a la Legislatura, Morillas destacó que “hoy es el comienzo de un nuevo capítulo, que escribimos con esperanza, convicción y con el firme compromiso de seguir transformando San Carlos juntos”.
Entre otros dirigentes y militantes, del evento participaron el presidente de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi; el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera; el de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el senador (y candidato a renovar banca) Martín Kerchner Tomba; el exintendente tupungatino y actual legislador, Gustavo Soto; el diputado Mauricio Torres; y la candidata a senadora por el tercer distrito, Silvia Cornejo (hermana del gobernador).
“San Carlos tiene todo para crecer y desarrollarse. Con Alejandro Morillas compartimos desde hace tiempo la convicción de que el departamento debe ser parte de la transformación que impulsa Mendoza”, escribió Lombardi tras la actividad.
Por su parte, Costarelli celebró “que cada vez más personas comprometidas se sumen al modelo de gestión que iniciamos en 2015, basado en el orden, la transparencia y el desarrollo de Mendoza”.