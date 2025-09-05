Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales . Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Junín .

El intendente de Junín , Mario Abed, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales en en la misma fecha (26 de octubre).

En el caso de Junín, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, Junín integra junto a La Paz, San Martín, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Junín

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Santa Rosa este 26 de octubre estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral.

En tanto, los concejales se elegirán en elecciones desdobladas, el 22 de febrero de 2026.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Junín

El Concejo juninense tiene 10 bancas: 8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.

De estas, en estas elecciones se renovarán 4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).