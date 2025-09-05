En detalle

Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales, en Junín estarán las de diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral y de los concejales.

Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.

Elecciones 2025 en Junín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante.

El intendente de Junín, Mario Abed, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán los cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales en en la misma fecha (26 de octubre).

Lee además
Elecciones 2025: cuánto dinero reciben los partidos políticos para la campaña.
Boletín Oficial

Elecciones 2025: cuánto dinero reciben los partidos políticos para la campaña
Debate de candidatos a concejales en Malargüe. video
De cara a las elecciones legislativas

Malargüe organiza un debate público de candidatos a concejales

En el caso de Junín, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 6 concejales:

  • Mendoza
  • Guaymallén
  • Las Heras
  • Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Martín
  • Godoy Cruz
  • Luján (votará por concejales el 22 de febrero)
  • San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

  • Lavalle
  • Junín
  • Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)
  • La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • General Alvear
  • Malargüe

Además, Junín integra junto a La Paz, San Martín, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en Junín

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia, en Santa Rosa este 26 de octubre estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral.

En tanto, los concejales se elegirán en elecciones desdobladas, el 22 de febrero de 2026.

concejo deliberante junin

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Junín

El Concejo juninense tiene 10 bancas: 8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.

De estas, en estas elecciones se renovarán 4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Rivadavia: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

La campaña electoral en redes: quién domina la "calle online" en Mendoza

Emir Félix: "Ni Milei ni Cornejo protegen la industria mendocina"

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Elecciones 2025 en San Martín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Javier Milei acusó al kirchnerismo sobre un posible atentado en su contra

Javier Milei desafía la advertencia del gobierno bonaerense y cierra la campaña en Moreno

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

LO QUE SE LEE AHORA
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio