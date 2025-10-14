Elecciones 2025: rechazaron que La Libertad Avanza muestre afiches de Diego Santilli en las escuelas

La Junta Electoral bonaerense rechazó que La Libertad Avanza (LLA) exhiba afiches con la cara del candidato Diego Santilli en los centros de votación, después de haber negado también la posibilidad de reimprimir las boletas para las elecciones 2025 del 26 de octubre.

De esta forma, tanto las boletas como los afiches electorales, que se colocan en cada mesa de votación para guiar a los electores, llevarán la imagen del diputado José Luis Espert, que renunció a su candidatura por el escándalo por los aportes del empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado por sus vinculaciones con el narcotráfico.

El pedido de LLA buscaba actualizar la cartelería tras los cambios en la nómina de candidatos, pero la Justicia consideró que, a esta altura del proceso, cualquier modificación logística es “inviable”.

Las idas y vueltas entre La Libertad Avanza y la Junta Electoral Tras la renuncia de Espert, el oficialismo bregó por la candidatura de Santilli como cabeza de lista, pero la heredera natural del lugar era Karen Reichart. La Justicia Electoral defendió el espacio de la artista, pero posteriormente la Cámara Nacional Electoral lo revocó y confirmó la candidatura del exaliado de Mauricio Macri a primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de los cambios, la boleta y los afiches de La Libertad Avanza llevarán el rostro de José Luis Espert el próximo 26 de octubre. La decisión de la Junta Electoral bonaerense estuvo en línea con el fallo emitido previamente por la Cámara Nacional Electoral (CNE) que había declarado la “imposibilidad material” de reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) por los plazos vencidos del cronograma electoral.