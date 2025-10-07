7 de octubre de 2025
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal Fernando Domínguez abrió una causa contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras una denuncia presentada por Juan Grabois. Los detalles.

Por Sitio Andino Política

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó una investigación contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por presunto lavado de dinero. La decisión se enmarca en la causa abierta a partir de una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois.

La denuncia y los vínculos bajo sospecha

Según el planteo, Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de una organización criminal vinculada al narcotráfico, actualmente juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos.

Grabois solicitó que se determine si esos movimientos de fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. El desembolso, de acuerdo con la presentación, se concretó en 2020. Además, pidió que se investiguen posibles vínculos entre el legislador libertario y el empresario acusado de narcotraficante.

El fundamento de la denuncia se apoya en la acusación formulada por el fiscal federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, así como en distintas publicaciones periodísticas.

La suma de los 200.000 dólares figura en un cuadro donde aparece el nombre de Espert con ese monto. Según Grabois, ese documento fue utilizado como prueba por la fiscal de Texas. Se trataría, siempre según la denuncia, de un supuesto “libro contable secreto” que mantenían Machado y su presunta socia Debra Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero/ La Nación

