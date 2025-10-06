Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

La vicegobernadora Hebe Casado se refirió este lunes a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025 . Apreció que se haya bajado de los comicios y dijo que "sacar esos ruidos de la campaña" será beneficioso para el Gobierno Nacional.

Luego de las presiones que recibió Espert por su supuesto vínculo con el empresario acusado de narcotráfico, "Fred" Machado", presentó la renuncia a su candidatura a través de la difusión de un video, lo que generó diversas repercusiones en la previa de las elecciones legislativas.

"Cualquier ruido que se haga durante el acto electoral, durante la campaña, en el electorado que acompaña tanto a Cambia Mendoza como a La Libertad Avanza, hacen mella. Entonces, sacar esos ruidos de la campaña creo que son importantes hasta que se aclare correctamente lo sucedido y creo que va a ser beneficioso el apartamiento", expresó Casado.

Durante la apertura oficial de Vinexpo Explorer Mendoza 2025, la vicegobernadora opinó del caso que envuelve a Espert: "La verdad es que según lo que he podido ver en los medios tiene que ver con actividades previas a su actividad política en el ámbito privado ".

Hebe Casado, sobre las acusaciones contra Espert

"Pero creo que no nos alcanza a todos esa explicación, y cualquier contacto con el narcotráfico después del arduo trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich a partir del Ministerio de Seguridad, tanto en el norte como lo que se ha visto en Santa Fe y lo que está haciendo en cada una de las provincias en contra del narcotráfico, la verdad que cualquier ruido que tenga relación con el mismo ensombrece esa gran actividad que ha hecho Patricia respecto a esa temática que nos afecta transversalmente a todos los argentinos", agregó.

En relación con los dichos del presidente Javier Milei, quien atribuyó la difusión del video a una “venganza del kirchnerismo”, Casado afirmó: “Creo que es subestimar al kirchnerismo pensar eso. Obviamente van a hacer todo lo posible por volver al poder. De cualquier cosa pueden hacer un mundo y saben que los temas vinculados a la corrupción o al narcotráfico afectan a nuestro electorado”.

Asimismo, marcó una diferencia entre los votantes: “El kirchnerismo puede llevar corruptos condenados en sus listas y su electorado no dice ni mu. Siguen diciendo que Cristina es una presa política aunque tenga tres condenas firmes. No es lo mismo el electorado del kirchnerismo que el de Cambia Mendoza o La Libertad Avanza”.

Javier Milei en Mendoza

Casado habló de la visita del presidente Javier Milei a Mendoza, que será el próximo 9 de octubre, para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: " Esperemos que sea una visita auspiciosa, que pueda escuchar de primera mano la problemática de la provincia. Siempre recibir a la máxima autoridad nacional es importante para la provincia y, bueno, en particular para mí, San Rafael".

La vicegobernadora destacó también el respaldo internacional al plan económico del Ejecutivo, en medio de negociaciones con Donald Trump: “Durante toda la semana hubo apoyos por parte de diferentes actores del Gobierno de Estados Unidos, lo que es una señal positiva. Es importante que no se perciban ruidos extraños en torno al Gobierno nacional”.