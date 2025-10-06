Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó en la Legislatura los detalles del Presupuesto 2026 previsto para su cartera.

La ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , presentó este lunes el Presupuesto 2026 previsto para su cartera. La funcionaria explicó los ejes del gasto de las partidas, que representan alrededor de $60.000 millones. La inversión en obra pública, la caída en las regalías y la búsqueda de inversiones.

En la continuidad de las visitas de los ministros a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Latorre dio detalles de las partidas que gestionará el año próximo, luego del anuncio del Gobierno de Mendoza de los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúo .

" Los ejes de gestión que nos hemos propuesto, y venimos ejecutando de 2024 y 2025, también se van a proyectar hacia el 2026 ", indicó la funcionaria que ejemplificó con "el fortalecimiento de los organismos de control en materia de ambiente" con la creación de la Policía Ambiental Minera y capacitaciones. "También en materia de hidrocarburos y de softwares, para que tengamos una mayor transparencia y trazabilidad de todas las inspecciones", afirmó Latorre, quien dijo que el Presupuesto previsto es "similar al de 2025, descontando fideicomisos".

Unidad Ministerial: $2.366 millones.

Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental: $1.555 millones.

Dirección de Áreas Protegidas: $7.245 millones.

Dirección de Hidráulica: $1.781 millones.

Dirección de Biodiversidad y Ecoparque: $9.895 millones.

Dirección de Minería: $1.207 millones.

Dirección de Servicios Eléctricos: $35.455 millones.

Dirección de Hidrocarburos: $575.175 millones.

Ambiente: $2.436 millones.

Energía: $121.778 millones.

Qué obras incluye el Presupuesto 2026

Además de mostrar los números para área del Ministerio, Latorre presentó las obras que están siendo ejecutadas actualmente y las que están previstas para 2026.

"En Ambiente, el 95% son obras de hidráulica, sobre todo de defensa aluvional. En este sentido hay un plan de obras que es continuidad, de lo que ya se ha venido trabajando en este 2025, muchas obras de esas están vinculadas al sur provincial", señaló la ministra.

En el caso de Energía, comentó que ya están publicados los pliegos para la licitación de la Estación Transformadora del Valle de Uco, con fecha de presentación y apertura de ofertas ahora a fines de octubre, como también la licitación de la ET El Mercado en La Dormida. A su vez, antes de fin de año lanzarán los pliegos para la construcción de la ET Mendoza Norte. Estas obras se realizarán con los Fondos del Resarcimiento.

Hidrocarburos

Caída en la producción y las regalías

Latorre reconoció que los números mostrarán caídas en la producción y regalías hidrocarburíferas, pero aseguró que eso se debe a que "estamos en un proceso de transición" y que la situación mejorará hacia fines del 2026 y principios del 2027.

En ese sentido, aseguró: "Cualquiera que lea y estudie el Presupuesto se da cuenta de que hay menores ingresos por regalías hidrocarburíferas y no lo vamos a ocultar porque nos estamos ocupando de ello. Lo planteamos cuando dijimos que necesitamos recomponer y reordenar el sector energético de la provincia, particularmente de hidrocarburos, y es lo que estamos haciendo y ya empieza a mostrar algunos resultados".

Sobre esas mejoras, afirmó: "Se genera un plazo en el cual se ve una pequeña caída y luego empieza a recuperarse la producción. Esta recuperación la esperamos para mediados o fines del 2026. Vamos a ver cómo los resultados de un cambio de política y de mayores inversiones en el 2025 y 2026 van a tener estos resultados en números de producción y, por ende, en regalías.

Modificación en la ley

La funcionaria le contó a los legisladores presentes en la reunión de comisión que se encuentran trabajando en un proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos. El objetivo es modernizar la norma vigente y adecuarla a los nuevos escenarios de los productores de hidrocarburíferos.

"Hemos hecho un análisis al detalle, tanto en función de nuestra información como de las iniciativas privadas. Han pasado años y han pasado cosas. Por ejemplo, se modificó la Ley Nacional de Hidrocarburos con la Ley Bases, se modificó la Ley 17319, se modificó la industria, el escenario de demanda y también los costos", señaló Latorre.

"Antes, supuestamente, se producía solamente para el abastecimiento local y los saldos eran exportables, paradójicamente se importaba, hoy el foco está puesto en la producción local, pero también en incrementar el potencial de exportación. Por eso el boom de Vaca Muerta", agregó.

PSJ Cobre Mendocino

Tras la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino, la Autoridad Ambiental Minera, compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, deberá presentar un informe final, a través del cual aprobarán, o no, la Declaración de Impacto Ambiental, que luego debe ser tratado por los legisladores.

"La DIA está en proceso de formulación y en cuanto esté el acto administrativo culminado se podrá enviar a la Legislatura. Las cosas se hacen bien, a conciencia y paso a paso", señaló Latorre.

"El informe tiene 5.800 páginas, que es el detalle de todo lo que pasó, todas las presentaciones que se hicieron, las más de 9.000 presentaciones que hubo luego de la audiencia pública y que, tal como nos comprometimos, no fue una puesta en escena, fue una instancia de escucha para después analizar esas presentaciones y es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo", indicó.

Ecoparque

La ministra comentó que próximamente presentar un censo de animales del Ecoparque, que mostrará que la población ha disminuido: "Se han hecho estas tareas de castración, tanto de las cebras como, por ejemplo, de los monos papiones, que ya están en su nuevo recinto que fue construido con fondos de la provincia".

En cuanto a las obras, dijo que son "complementarias", que tienen que ver con el sistema de riego y la parquización, que se sumarán a las incluidas en el plan de reconversión del Ecoparque.

Cuál es el Presupuesto 2026

El Gobierno indicó que los ejes del proyecto son el fomento de la inversión para el desarrollo sostenido; el equilibrio fiscal y reducción de la carga impositiva para incentivar la creación de empleo; y la administración sostenible de la deuda pública.

La inversión prevista es del 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

En cuanto a los tributos, la iniciativa apunta a "aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva" para mejorar la competitividad, con reducción en el impuesto a los Sellos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales, y rebajas en alícuotas para distintas actividades.

Otro punto importante del Presupuesto 2026, es el pedido de autorización para un “rollover” por $350.000 millones para refinanciar la deuda provincial. Se trata de un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año.

Además, el Gobierno quiere conseguir nuevos financiamientos por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.