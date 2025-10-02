El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.

El Presupuesto 2026 ya ingresó a la Legislatura y en estos días empezará a ser analizado por los legisladores, con el desfile de funcionarios que irán a explicar la pauta de gastos de cada área. Uno de los ejes centrales es el apartado de obra pública . Cuál será la inversión y a qué proyectos apuesta el Gobierno.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó el proyecto de Presupuesto 2026 y delineó las pautas generales, entre ellas la obra pública . En ese sentido, se evidenció que el fuerte de los recursos que se prevé destinar para obras se apoya en recursos extraordinarios , como los fondos de resarcimiento de la promoción industrial, que tras el "descongelamiento" desde este año el gobierno de Alfredo Cornejo puede utilizar a distintos proyectos para el desarrollo productivo de Mendoza.

El texto remitido a la Legislatura revela que la inversión con fondos propios será menor en términos reales respecto a ejercicios anteriores. En comparación con 2025, muestra menos inversión con fondos corrientes: mientras que en 2024 llegó al 11% del Presupuesto, este año será del 3,5%.

En parte, esto se explica por una baja en los recursos coparticipables que viene sufriendo la provincia, y que este año "representa media masa salarial", que se suma a la baja registrada en 2024. Esto impactará, según el ministro, directamente en el nivel de inversión en obra pública y en los aumentos salariales.

Sin embargo, desde el Gobierno argumentan que en realidad la inversión en obra pública prevista es mayor, debido a que será del 14,5%, contemplando los fondos del resarcimiento (el dinero que recibió por parte de la Nación como compensación por los perjuicios que generó la promoción industrial en Mendoza).

Esto generó críticas por parte de la oposición. El senador Gabriel Pradines (La Unión Mendocina), quien participó de la presentación del Presupuesto, advirtió la baja en la inversión pública para obras: "Se terminó el relato del supuesto orden fiscal. No sólo tenemos uno de los peores salarios de médicos, policías y docentes. Ahora la obra pública pasa de 11,55% al 3,47%, una disminución aprox del 70%", dijo.

La crítica de Pradines tiene que ver con que los fondos del resarcimiento no son ingresos tributarios estables ni de transferencias garantizadas: una vez que se agoten esos U$S1023 millones, no se renueva el fondo.

Las obras previstas en el Presupuesto 2026

El ministro Fayad explicó que no se prevé ninguna obra "emblemática" en este plan y apuestan a la continuidad y finalización de las obras ya iniciadas.

Continuación de obras viales en rutas provinciales estratégicas.

en rutas provinciales estratégicas. Ampliación y refacción de edificios escolares y hospitales .

Construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) .

Mejoras en sistemas de riego e infraestructura productiva.

Endeudamiento para obra pública

El Ejecutivo también incluyó en el Presupuesto 2026 la posibilidad de tomar deuda para financiar la que son una de las obras de envergadura.

Metrotranvía : con una ampliación hacia el Sur y Oeste del Gran Mendoza, que requerirá financiamiento externo estimado en unos $140.000 millones.

Tren de Cercanías al Este : pensado para unir la capital provincial con los departamentos de Maipú, Junín y San Martín, con un presupuesto inicial cercano a $100.000 millones.

Ambas iniciativas dependen de autorización legislativa para emitir títulos de deuda o conseguir financiamiento internacional. En caso de que las condiciones de mercado se deterioren, podrían enfrentar postergaciones.