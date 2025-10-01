Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

En el Presupuesto 2026 , el Gobierno de Mendoza prevé la toma de deuda para financiar dos proyectos vinculados al transporte público: la finalización de la extensión de las trazas del Metrotranvía y el Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , dio detalles del destino de los fondos que pretenden obtener a través de entidades bancarias. Fue este miércoles, durante la presentación en la Legislatura de las iniciativas de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos con las que gobernará Alfredo Cornejo el próximo año.

Respecto a los nuevos financiamientos que busca el Gobierno, el funcionario dijo que serán destinados al plan de obras : "Los dos proyectos son la finalización de la obra del Metrotranvía , que probablemente es la obra más importante que se haya hecho en la provincia en mucho tiempo, y el nuevo Tren de Cercanía ".

Sobre las características de los financiamientos, Fayad señaló: "Es nueva deuda , pero aspiramos a conseguirla de organismos blandos ", indicó Fayad. Eso significa financiamiento con mayor "plazo de amortización, muy buenas condiciones de interés y un periodo de gracia lo suficientemente largo como para que los proyectos puedan mejorar".

presupuesto 2026 obras

Metrotranvía

Por un lado, quieren tomar deuda para concluir la etapa 3 y 4 del Metrotranvía, es decir, la extensión de la traza hacia Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras. Para esto se prevé unos $140.000 millones.

Recientemente, indicaron que los trabajos correspondientes tienen un avance de casi 60%. Las tareas incluyen el montaje de la vía y la intervención en pasos a nivel para la instalación definitiva de los rieles. Una vez finalizada la extensión, el Gobierno proyecta que el Metrotranvía transportará 2 millones de personas por mes. La cifra, actualmente, ronda los 400.000.

El Ejecutivo ya ha recurrido a financiamiento externo para esta obra. En la Ley de Presupuesto 2024, el Gobierno pidió tomar créditos hasta $29.000 millones de forma nominal para tal fin, pero no fue utilizado. Al actualizarse los montos para el endeudamiento según el Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza al año 2025, la cifra subió a cerca los $55.000 millones.

Tren de Cercanías

Por otro lado, el Gobierno buscará financiamiento para iniciar la obra del Tren de Cercanías para unir el Este provincial con el área metropolitana, con una inversión de $100.000 millones.

Alfredo Cornejo tren de cercanías Gobierno de Mendoza

Para este proyecto,Cornejo lanzó la licitación nacional e internacional, a principios de septiembre. El servicio tendrá paradas en las estaciones General San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez, donde se conectará con el Metrotranvía.

A su vez, contará con tres formaciones diésel eléctricas tipo DMU (Triplas), con capacidad para unos 500 pasajeros en hora pico y espacios para bicicletas. Tendrá una frecuencia de 60 minutos y una velocidad máxima de 90 km/h.