Marcos Calvente anunció el Masterplan Productivo 2030: "Guaymallén será la potencia económica de Mendoza"

Con fuerte presencia de la dirigencia oficialista , el intendente de Guaymallén Marcos Calvente abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, evento en el cual presentó el Masterplan Productivo Guaymallén 2030 . Se trata de una estrategia que apunta a potenciar la economía del departamento y posicionarlo como un actor central en el desarrollo provincial .

El jefe comunal aseguró que el objetivo es que el departamento se consolide como “la primera potencia económica de Mendoza” hacia el final de la década , apoyado en infraestructura, diversificación productiva y políticas de incentivo a la inversión.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

impacto ambiental y sanitario. Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

“Guaymallén hoy es la segunda economía de la provincia y un motor de desarrollo, pero todavía tiene capacidad para crecer”, afirmó el funcionario de extracción radical . Explicó que el plan —que enviará próximamente como proyecto de ordenanza al Concejo— busca aprovechar las ventajas competitivas del departamento y su entramado empresarial .

" El desarrollo de un departamento no puede depender de una gestión ni de un gobierno de turno . El desarrollo debe ser y convertirse en una política de Estado", afirmó Calvente sobre el ambicioso programa presentado, que servirá como hoja de ruta para el crecimiento económico de la comuna en los próximos años.

El desarrollo de un departamento no puede depender de una gestión ni de un gobierno de turno El desarrollo de un departamento no puede depender de una gestión ni de un gobierno de turno

La iniciativa contempla ordenar el desarrollo productivo, orientar inversiones y fortalecer sectores estratégicos, con el objetivo de generar más empleo y mejorar la competitividad del municipio. “Queremos prepararnos para cuando la demanda ocurra, que nuestras empresas y nuestra gente estén listas para responder”, sostuvo al respecto.

Marcos Calvente, apertura sesiones ordinarias, Guaymallén 10-03-26 (03) Importante presencia política durante el discurso anual del intendente Marcos Calvente. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén

En ese marco, el intendente explicó que el departamento buscará posicionarse como proveedor de bienes y servicios para sectores en expansión como la minería y la energía, áreas que el actual Gobierno provincial considera claves para el desarrollo económico de Mendoza.

Un clúster minero-energético liderado por Guaymallén

Como primera herramienta de ese plan, el municipio anunció la creación de un clúster minero-energético de Cuyo, integrado por el sector público, empresas e instituciones académicas.

El objetivo es articular a las firmas locales que proveen insumos, tecnología o servicios para las industrias minera y energética, sectores que demandan proveedores confiables y en escala.

El espacio estará inicialmente orientado a empresas de Mendoza, aunque Calvente no descartó que en el futuro pueda ampliarse hacia otras provincias de la región. “Guaymallén tiene empresas, ingeniería y mano de obra preparadas para responder a estas necesidades productivas”, afirmó.

Marcos Calvente, apertura sesiones ordinarias, Guaymallén 10-03-26 (04) Marcos Calvente abrió sesiones ordinarias en el HCD de Guaymallén. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén

En el marco de ese programa integral, Calvente anticipó la implementación de la "Zonificación Económica Distrital", que consistirá en el diagrama de un mapa productivo de los 21 distritos guaymallinos, a fin de incorporarlo al plan de ordenamiento territorial, atendiendo las necesidades específicas de cada localidad.

Para ello, se avanzará en el plan bienal de obra pública del municipio, que contempla más de 75 intervenciones en todo el departamento, muchas de ellas orientadas a mejorar la infraestructura vinculada a la actividad económica. Si bien no está incluida en ese proyecto, mencionó a la refuncionalización del Acceso Este —financiada por la Provincia, pero con aportes del Municipio— como obra clave para potenciar el desarrollo comunal.

“Esta obra va a generar el despegue económico del departamento y corregirá asimetrías históricas en su desarrollo”, subrayó

Parque solar y energía para Guaymallén

Otro de los proyectos destacados en el discurso Calvente fue el ya anunciado Parque Solar Municipal de Guaymallén, que se construirá en un predio donde durante años funcionó un basural a cielo abierto.

El emprendimiento tendrá una capacidad cercana a los seis megavatios, lo que permitirá abastecer el 100% del consumo eléctrico de los servicios municipales, incluido el alumbrado público.

Marcos Calvente, apertura sesiones ordinarias, Guaymallén, militancia 10-03-26 (01) La militancia, presente durante el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Guaymallén. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén

El jefe comunal destacó que se tratará de uno de los proyectos de generación distribuida más importantes del país, que además permitirá reducir costos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. “Es una obra ambiental, pero también una obra que mejora las finanzas del municipio”, postuló.

"Cuando los distintos niveles del Estado trabajan de manera coordinada, las soluciones llegan más rápido y las transformaciones son más profundas. Ese es el modelo de gestión que impulsamos: un municipio que no se encierra en sus límites administrativos, sino que articula, gestiona y construye soluciones junto a la Provincia para mejorar la calidad de vida de sus vecinos", sintetizó el jefe comunal.

Con información periodística de Sofía Pons