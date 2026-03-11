Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Este miércoles 11 de marzo de 2026,José Antonio Kast asumió formalmente la presidencia de Chile en una ceremonia en el Congreso Nacional de Valparaíso. El líder republicano recibió la banda presidencial de manos de Gabriel Boric, consolidando un giro histórico hacia la derecha que redefine el mapa de alianzas regionales en Sudamérica.
Kast llega al poder con la promesa de combatir la inseguridad y endurecer las políticas migratorias mediante la construcción de vallas fronterizas. El mandatario de 60 años obtuvo un amplio respaldo electoral basado en su discurso de mano dura frente al aumento del crimen organizado.
Este encuentro marca el fin de las tensiones diplomáticas que caracterizaron la relación entre Buenos Aires y la gestión saliente de Boric. Ahora, ambos países buscan alinear sus agendas en materia económica, minera y energética bajo una visión compartida de libre mercado y seguridad ciudadana.
El nuevo rumbo del presidente Kast hasta 2030
El mandato del presidente Kast se extenderá por los próximos cuatro años con un fuerte enfoque en la recuperación del orden público. Sus propuestas incluyen convertir la inmigración irregular en un delito y realizar expulsiones masivas para recuperar territorios que hoy están bajo dominio narco.
La jornada histórica concluirá esta noche con el primer mensaje del mandatario chileno a la ciudadanía desde el balcón del Palacio de La Moneda. Se espera que en su discurso profundice sobre el alineamiento estratégico con Washington y los desafíos comerciales que enfrenta la región actualmente.