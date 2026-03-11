11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Cambio de mando regional

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

El derechista José Antonio Kast asumió como presidente en Chile hasta 2030. Javier Milei asistió a la ceremonia para sellar una alianza geopolítica clave.

El abrazo entre el presidente Javier Milei y su ahora par chileno José Antonio Kast que no pasó desapercibido.

El abrazo entre el presidente Javier Milei y su ahora par chileno José Antonio Kast que no pasó desapercibido.

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Se terminó la era Boric: José Antonio Kast asumió en Chile y Javier Milei lo acompañó para sellar su alianza

Foto: Rodrigo Garrido / REUTERS
 Por Analía Martín

Este miércoles 11 de marzo de 2026, José Antonio Kast asumió formalmente la presidencia de Chile en una ceremonia en el Congreso Nacional de Valparaíso. El líder republicano recibió la banda presidencial de manos de Gabriel Boric, consolidando un giro histórico hacia la derecha que redefine el mapa de alianzas regionales en Sudamérica.

Kast llega al poder con la promesa de combatir la inseguridad y endurecer las políticas migratorias mediante la construcción de vallas fronterizas. El mandatario de 60 años obtuvo un amplio respaldo electoral basado en su discurso de mano dura frente al aumento del crimen organizado.

Lee además
Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile.
Agenda cargada

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo
Embed

El respaldo de Javier Milei en Valparaíso

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los invitados centrales en la jornada de asunción para demostrar su afinidad ideológica. Aunque un demora en su vuelo impidió la reunión bilateral privada que estaba programada, ambos mandatarios se saludaron con calidez al ingresar al recinto legislativo.

Este encuentro marca el fin de las tensiones diplomáticas que caracterizaron la relación entre Buenos Aires y la gestión saliente de Boric. Ahora, ambos países buscan alinear sus agendas en materia económica, minera y energética bajo una visión compartida de libre mercado y seguridad ciudadana.

José Antonio Kast y Javier Milei 02
javier Milei estuvo presente en la asunción de José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile

javier Milei estuvo presente en la asunción de José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile

El nuevo rumbo del presidente Kast hasta 2030

El mandato del presidente Kast se extenderá por los próximos cuatro años con un fuerte enfoque en la recuperación del orden público. Sus propuestas incluyen convertir la inmigración irregular en un delito y realizar expulsiones masivas para recuperar territorios que hoy están bajo dominio narco.

La jornada histórica concluirá esta noche con el primer mensaje del mandatario chileno a la ciudadanía desde el balcón del Palacio de La Moneda. Se espera que en su discurso profundice sobre el alineamiento estratégico con Washington y los desafíos comerciales que enfrenta la región actualmente.

Temas
Seguí leyendo

Kast asume en Chile y Trump gana otro aliado en Latinoamerica

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de marzo

Te mostramos el cruce por Paso Pehuenche entre cerros, volcanes y ríos cristalinos

Minería binacional: Vicuña y la pulseada por un acuerdo entre Argentina y Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de marzo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 10 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile.
Agenda cargada

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile

Las Más Leídas

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro video
Agro mendocino

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day