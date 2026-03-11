11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de marzo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy.

Foto: Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica parcialmente nublado con precipitaciones. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 7º en Uspallata, 3° en Punta de Vacas, 0 en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de marzo
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 9 de marzo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores 23-01-26 (01)

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 8 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 7 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 2 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 1 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha