Gobernadores estarían descontentos con Javier Milei tras el encuentro en Nueva York: las razones.

En medio de la Argentina Week 2026 que se realiza en Nueva York , Estados Unidos , apareció malestar entre gobernadores que asistieron al evento invitados por el presidente Javier Milei . Los motivos de disconformidad de los mandatarios provinciales con el libertario.

Un grupo de diez gobernadores habría quedado enojado con la comitiva presidencial ya que no habrían podido compartir ninguna conversación a solas con el jefe de Estado , según Política Online, que advirtió que esperaban al menos un encuentro informal con Milei para tratar temas pendientes con el Gobierno nacional.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Parte de la comitiva que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week 2026 en esa ciudad fueron los siguientes gobernadores : el mendocino Alfredo Cornejo , Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Los mandatarios acudieron al evento organizado para fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street. La participación de los gobernadores respondió a que muchas de las inversiones que se buscan promover están relacionadas a sectores que dependen directamente de los recursos naturales de las provincias , como la minería , el desarrollo energético o la agroindustria .

Javier y Karina Milei Alfredo Cornejo Argentina Week Javier Milei, junto a Karina Milei y los gobernadores. Prensa Gobierno de Mendoza

El malestar con Javier Milei

La expectativa de los mandatarios, sostuvo el medio, era aprovechar la presencia conjunta en la ciudad estadounidense para dialogar sobre el escenario político que se abre de cara a las elecciones del próximo año, como también de temas particulares de las provinciales. Sin embargo, ese espacio de conversación no se concretó, lo que generó malestar entre algunos de los que participaron del viaje.

La manera en la que se movió el Presidente sorprendió a los gobernadores, ya que lo hizo rodeado constantemente de Karina Milei, Luis "Toto" Caputo, Manuel Adorni y esposa, lo que impidió un acceso sencillo al libertario. Incluso, Diego Valenzuela habría dicho que la secretaria de la Presidencia "lo tiene secuestrado" a su hermano.

Entre los más "enojados" habría estado Llaryora y Sáenz, que esperaban de Milei un anuncio para sus provincias o un guiño político para 2027, cuestiones que no sucedieron. Al mediodía del martes, el jefe de Estado partió para Chile a participar este miércoles de la asunción de José Antonio Kast.