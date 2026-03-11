11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
En Estados Unidos

Gobernadores estarían descontentos con Javier Milei tras el encuentro en Nueva York: las razones

Los motivos del malestar de los mandatarios provinciales con Javier Milei luego de compartir la Argentina Week.

Gobernadores estarían descontentos con Javier Milei tras el encuentro en Nueva York: las razones.

Gobernadores estarían descontentos con Javier Milei tras el encuentro en Nueva York: las razones.

@OPRArgentina
Por Sitio Andino Política

En medio de la Argentina Week 2026 que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, apareció malestar entre gobernadores que asistieron al evento invitados por el presidente Javier Milei. Los motivos de disconformidad de los mandatarios provinciales con el libertario.

Un grupo de diez gobernadores habría quedado enojado con la comitiva presidencial ya que no habrían podido compartir ninguna conversación a solas con el jefe de Estado, según Política Online, que advirtió que esperaban al menos un encuentro informal con Milei para tratar temas pendientes con el Gobierno nacional.

Lee además
Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile.
Agenda cargada

Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast, su nuevo aliado en Chile
Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: Noticias Argentinas.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Los gobernadores que viajaron con Javier Milei a Estados Unidos

Parte de la comitiva que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week 2026 en esa ciudad fueron los siguientes gobernadores: el mendocino Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Los mandatarios acudieron al evento organizado para fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street. La participación de los gobernadores respondió a que muchas de las inversiones que se buscan promover están relacionadas a sectores que dependen directamente de los recursos naturales de las provincias, como la minería, el desarrollo energético o la agroindustria.

Javier y Karina Milei Alfredo Cornejo Argentina Week
Javier Milei, junto a Karina Milei y los gobernadores.

Javier Milei, junto a Karina Milei y los gobernadores.

El malestar con Javier Milei

La expectativa de los mandatarios, sostuvo el medio, era aprovechar la presencia conjunta en la ciudad estadounidense para dialogar sobre el escenario político que se abre de cara a las elecciones del próximo año, como también de temas particulares de las provinciales. Sin embargo, ese espacio de conversación no se concretó, lo que generó malestar entre algunos de los que participaron del viaje.

La manera en la que se movió el Presidente sorprendió a los gobernadores, ya que lo hizo rodeado constantemente de Karina Milei, Luis "Toto" Caputo, Manuel Adorni y esposa, lo que impidió un acceso sencillo al libertario. Incluso, Diego Valenzuela habría dicho que la secretaria de la Presidencia "lo tiene secuestrado" a su hermano.

Entre los más "enojados" habría estado Llaryora y Sáenz, que esperaban de Milei un anuncio para sus provincias o un guiño político para 2027, cuestiones que no sucedieron. Al mediodía del martes, el jefe de Estado partió para Chile a participar este miércoles de la asunción de José Antonio Kast.

Temas
Seguí leyendo

Kast asume en Chile y Trump gana otro aliado en Latinoamerica

Minería binacional: Vicuña y la pulseada por un acuerdo entre Argentina y Chile

La dura frase de Javier Milei contra un grupo de empresarios durante la "Argentina Week"

Javier Milei inaugura la "Argentina Week" en Estados Unidos: los gobernadores que estarán presentes

El destino europeo que sumó Javier Milei a su agenda internacional

Qué dijo Javier Milei sobre la guerra en Irán y sus consecuencias

Cómo será la agenda de Javier Milei y los gobernadores en Estados Unidos

Momento íntimo: Javier Milei rezó en la tumba del líder jasídico Schneerson

LO QUE SE LEE AHORA
Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: Noticias Argentinas.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day