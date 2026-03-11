Gobernadores estarían descontentos con Javier Milei tras el encuentro en Nueva York: las razones.

En medio de la Argentina Week 2026 que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, apareció malestar entre gobernadores que asistieron al evento invitados por el presidente Javier Milei. Los motivos de disconformidad de los mandatarios provinciales con el libertario.
Un grupo de diez gobernadores habría quedado enojado con la comitiva presidencial ya que no habrían podido compartir ninguna conversación a solas con el jefe de Estado, según Política Online, que advirtió que esperaban al menos un encuentro informal con Milei para tratar temas pendientes con el Gobierno nacional.
Los gobernadores que viajaron con Javier Milei a Estados Unidos
Parte de la comitiva que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week 2026 en esa ciudad fueron los siguientes gobernadores: el mendocino Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
Los mandatarios acudieron al evento organizado para fortalecer el vínculo del país con los principales bancos de inversión de Wall Street. La participación de los gobernadores respondió a que muchas de las inversiones que se buscan promover están relacionadas a sectores que dependen directamente de los recursos naturales de las provincias, como la minería, el desarrollo energético o la agroindustria.
El malestar con Javier Milei
La expectativa de los mandatarios, sostuvo el medio, era aprovechar la presencia conjunta en la ciudad estadounidense para dialogar sobre el escenario político que se abre de cara a las elecciones del próximo año, como también de temas particulares de las provinciales. Sin embargo, ese espacio de conversación no se concretó, lo que generó malestar entre algunos de los que participaron del viaje.
La manera en la que se movió el Presidente sorprendió a los gobernadores, ya que lo hizo rodeado constantemente de Karina Milei, Luis "Toto" Caputo, Manuel Adorni y esposa, lo que impidió un acceso sencillo al libertario. Incluso, Diego Valenzuela habría dicho que la secretaria de la Presidencia "lo tiene secuestrado" a su hermano.